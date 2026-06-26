7月1日から22日の期間中に特典も

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラと巨人は、7月22日に東京ドームで行われる広島戦で「NEW ERA DAY 2026（ニューエラデー）」を開催する。同試合は、巨人とオンフィールドキャップサプライヤー契約を結んでいるニューエラが冠スポンサーを務める。

始球式には、巨人の公式練習用キャップでコラボレーションを展開する「BASICKS（ベイシックス）」と親交のある、俳優でプロデューサーのMEGUMIさんが登場する。

その他、22番ゲート前広場には、試合当日の午後3時から午後7時にかけて、巨人のオーセンティックキャップを模した「ビッグキャップバルーン」が展示される。また、7月1日から22日の期間中、東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」などでニューエラのキャップを購入した人を対象に、先着で抽選チケットと限定デザインステッカーが配布される。

抽選チケットとは22日の試合当日に東京ドーム22番ゲート前のニューエラブースで行われる抽選会に参加できる。選手のサイン入りグッズやニューエラアイテムなどが当たるチャンスがあるほか、抽選に外れた場合でも限定ステッカーが進呈される。さらに、抽選参加者限定で楽しめるフォトブースも用意されている。（Full-Count編集部）