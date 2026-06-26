夫婦喧嘩後に意識不明…違法薬物の密輸、それでも最期は臓器提供で5人を救った韓国俳優の10回忌

俳優のキム・ソンミンさんがこの世を去ってから10年が経った。

キム・ソンミンさんは2016年6月26日、43歳で生涯を終えた。

【写真】キム・ソンミンさん、夫婦喧嘩の後に…

自宅の浴室で意識を失った状態で発見され、病院に緊急搬送されたが、帰らぬ人となった。

当時、夫婦喧嘩の後に“極端な選択”をしようとしたとされ、大きな衝撃を与えた。

1973年2月14日生まれのキム・ソンミンさんは、1995年に劇団「星座」に入団して演技活動を始め、MBCドラマ『人魚姫』や『ファンタスティック・カップル』などで印象的な演技を披露し、広く知られるようになった。

（写真提供＝OSEN）キム・ソンミンさん

また、KBS2のバラエティ番組『男子の資格』ではキム・グクジン、イ・ギョンギュ、イ・ユンソク、ユン・ヒョンビンらと共演し、バラエティでも存在感を示した。

繰り返した過ち、それでも最期は…

しかし人気の絶頂だった2010年、違法薬物の密輸および使用の容疑で緊急逮捕されたことで転落が始まった。

その後、懲役2年6カ月、執行猶予4年、社会奉仕120時間、薬物治療講義の受講命令を言い渡され、KBSとMBCの出演禁止リストにも名前が載り、芸能活動に大きな制約がかかった。

それでも彼は2012年、JTBCドラマ『私たち結婚できるかな？』で復帰を果たし、翌年には年上の歯科医師と結婚して新たな出発を知らせた。

（写真提供＝OSEN）『私たち結婚できるかな？』の制作発表会に参加したチョン・エヨン（左）とキム・ソンミンさん

しかし2015年、再び麻薬投与の容疑で拘束され、懲役10カ月の判決を受けた。キム・ソンミンさんは2016年1月に出所したが、同年の夏、二度と戻れぬ道を選んだ。

人生の後半は過ちの繰り返しで染められたものの、キム・ソンミンさんは生前に臓器提供を誓約しており、その最期の選択で光を放った。彼の死後、遺族の同意のもと腎臓、肝臓、角膜などが提供され、5人の患者に新たな命がもたらされた。

キム・ソンミンさんは多くの人々に愛されたスターだったが、麻薬という暗い影に覆われ、失望も招いた存在だった。しかし、自らの命の一部を分け与えた彼の最期の選択は、ある人にとっては希望として記憶されている。

現在、キム・ソンミンさんは京畿道・安城（アンソン）市のユートピア追慕館に安置されている。

（記事提供＝OSEN）