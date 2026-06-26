松のや、人気の「イカフライ」「白身魚フライ」が復活　海老も楽しめる「海鮮盛合せ定食」発売

松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は、7月1日午後3時から、「海鮮盛合せ定食」（税込1,190円）などを発売する。

今回、人気メニュー「イカフライ」「白身魚フライ」が待望の復活となる。イカ・白身魚・海老の3種類の海鮮フライを一皿で楽しめる「海鮮盛合せ定食」のほか、ロースかつと海鮮フライを組み合わせた定食も販売する。

食材がなくなり次第販売終了。販売店舗は国内の「松のや」（一部店舗を除く）。

松のや「海鮮盛合せ定食」

■「イカフライ」「白身魚フライ」の人気海鮮コンビが待望の復活

「海鮮盛合せ定食」は、噛むほどにイカ本来の旨みを感じられる「イカフライ」、松のや特製タルタルソースと相性抜群の「白身魚フライ」、ぷりっとした食感が楽しめる「海老フライ」を盛り合わせた一品。

また、定番のロースかつと海鮮フライを組み合わせた盛り合わせ定食も同時に販売。海鮮と肉の両方を一度に味わえる、食べ応えのあるメニューとなっている。

【画像5点はこちら】松のや「ロースかつ＆イカフライ定食」「ロースかつ＆白身魚フライ定食」など全ラインアップ

〈販売ラインアップ（価格は税込）〉

◆海鮮盛合せ（イカ・白身・海老）定食 1,190円

◆ロースかつ＆白身魚フライ定食 990円

◆ロースかつ＆イカフライ定食 990円

◆イカフライ（単品） 300円

◆白身魚フライ（単品） 300円

※店内・テイクアウトともに税込価格は同一。

※テイクアウト可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金。