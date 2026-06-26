「まだ信じられない」韓国の第1世代インフルエンサーが死去、一児の母・ブランド代表としても活躍

韓国の第1世代インフルエンサーとして知られるイ・ジュヒさんが亡くなった。

突然の知らせに、多くの追悼の声が寄せられている。

【写真】“日本生まれ”韓国女優の寂しい最期

6月25日、ファッションブランド「アブコレクション」は公式SNSを通じて、「昨日（24日）、突然、一人の男性の大切な伴侶であり、一人の子どもの母親、そして多くの方々にアブコレクション代表として愛されていたイ・ジュヒさんが、この世を去りました」と訃報を伝えた。

アブコレクション側は「いつもより良いものを分かち合い、多くの人々と美しく幸せな世界を夢見ていた人だっただけに、今もこの知らせが信じられず、深い悲しみの中にいます」とし、「本来はすべての手続きを終えた後にご案内するつもりでしたが、心配や安否の連絡をくださる方々があまりにも多く、慎重な気持ちで先にお知らせすることになりました」と説明した。

（写真＝イ・ジュヒさんInstagram）

さらに、「これまでイ・ジュヒさんとアブコレクションに寄せてくださった温かい関心と愛に心より感謝申し上げます」とし、「アブコレクションの代表である以前に、一人の人間イ・ジュヒとして、いつも明るく愛にあふれていた彼女が安らかに休めるよう、ともに追悼し、平安を祈っていただければありがたく存じます。謹んで故人のご冥福をお祈りいたします」と付け加えた。

イ・ジュヒさんはSNSを通じて、第1世代インフルエンサーとして名前を知られた人物だ。故人の祭壇は、ソウル龍山（ヨンサン）区の順天郷大学病院葬儀場7号室に設けられた。

アブコレクション側の文章全文は以下の通り。

◇

昨日、突然、一人の男性の大切な伴侶であり、一人の子どもの母親、そして多くの方々にはアブコレクションの代表として愛されていたイ・ジュヒさんが、この世を去りました。

いつもより良いものを分かち合い、多くの人々と美しく幸せな世界を夢見ていた人だっただけに、今もこの知らせが信じられず、深い悲しみの中にいます。

本来はすべての手続きを終えた後にご案内するつもりでしたが、心配や安否の連絡をくださる方々があまりにも多く、慎重な気持ちで先にお知らせすることになりました。

これまでイ・ジュヒさんとアブコレクションに寄せてくださった温かい関心と愛に心より感謝申し上げます。

アブコレクションの代表である以前に、一人の人間イ・ジュヒとして、いつも明るく愛にあふれていた彼女が安らかに休めるよう、ともに追悼し、平安を祈っていただければありがたく存じます。

謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。

（記事提供＝OSEN）