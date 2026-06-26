【大阪王将】さっぱり× “シビ辛”「冷やし麻辣担々麺」登場　夏季限定メニュー第2弾で2品販売

中華チェーン「大阪王将」は、7月1日から夏季限定メニューの第2弾として、「冷やし麻辣担々麺」と「五目冷やし中華」の2品を、一部店舗を除く全国で販売する。

「冷やし麻辣担々麺」は、さっぱり感のある冷麺たれに麻辣醤と担々のコクを掛け合わせた“シビ辛”仕立てのメニュー。辛さレベルは3とし、第1弾の「冷やし担々麺」より辛さを1段階上げた。

王道のさっぱりした醤油味に仕上げた「五目冷やし中華」は、第1弾でも展開していたが、“夏の定番”として引き続き販売する。

販売価格はいずれも税込890円。店内飲食のみで提供し、餃子セットも取り扱う。なお、店舗により価格が異なる場合があるとしている。

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〈メニュー概要〉

◆「冷やし麻辣担々麺」

冷麺たれのさっぱり感に麻辣醤と担々のコクを合わせ、ラー油の辛味と花椒の痺れを重ねて仕上げた。“辛いだけで終わらない、クセになる後引く味わい”とした。

具材には、肉そぼろのほか、焼きもろこし、揚げ茄子、レンコンを使用。肉そぼろの旨みや焼きもろこしの甘み、揚げ茄子とレンコンの食感が味わえる、最後まで飽きずに食べ進められる1杯としている。

◆「五目冷やし中華」

さっぱりした醤油味に仕上げた、暑い季節でも食べやすい夏の定番メニュー。錦糸玉子、胡瓜、もやしナムル、ロースハムと中華くらげを具材に用いた。第1弾での反響を受け、継続販売するとした。

【販売概要】

販売期間: 2026年7月1日(水)〜9月30日(水)

単品の販売価格: 税込890円

餃子セットの価格: 税込1,180円(20円お得)

販売場所: 全国の「大阪王将」(一部店舗を除く)

※店内飲食のみでの提供となる。