元フジアナ松尾翠、ホリプロ内移籍を発表 実力派俳優多数所属に「身の引き締まる思い」
【モデルプレス＝2026/06/26】元フジテレビアナウンサーの松尾翠（42）が6月25日、自身のInstagramを更新。同日付で所属事務所「ホリプロ」のグループ内移籍をしたことを発表した。
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松尾は「2013年よりホリプロ スポーツ文化部所属としてマネージメントをしていただきました。この度6月25日より、ホリプロ・ブッキング・エージェンシーに移籍させていただく運びとなりました」と報告。移籍先について「同じホリプロのグループ内での移籍になりますが、実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです」と心境を明かした。
さらに、今後の活動に向けて「新しいスタートを切るにあたり、改めて日々を生きること、そしてそれを表現することと真剣に向き合いながら、時間をかけて精進していきたいと思います」と決意を表明。最後には「いつも応援して下さる皆様、本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します」と締めくくった。
1983年8月11日生まれ、千葉県出身。2006年にフジテレビに入社。「めざましどようび」（毎週土曜日あさ6時〜）、「みんなのKEIBA」（毎週日曜15時〜）等を担当していた。結婚した2013年に同局を退社し、フリーとして活動。2014年3月24日に第1子、2018年6月8日に第2子、2020年1月20日に第3子を出産したことを発表した。
ホリプロ・ブッキング・エージェンシーは、大手芸能事務所「ホリプロ」のグループ会社。主に俳優やタレントのマネジメント、およびテレビ・映画・舞台などの公演案件における出演調整業務を担っている。所属タレントには吉田鋼太郎、北大路欣也、風間トオル、高橋ひとみなど実力派の俳優やタレントが多数所属している。（modelpress編集部）
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◆松尾翠、ホリプロ内での移籍を発表
松尾は「2013年よりホリプロ スポーツ文化部所属としてマネージメントをしていただきました。この度6月25日より、ホリプロ・ブッキング・エージェンシーに移籍させていただく運びとなりました」と報告。移籍先について「同じホリプロのグループ内での移籍になりますが、実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです」と心境を明かした。
◆松尾翠プロフィール
1983年8月11日生まれ、千葉県出身。2006年にフジテレビに入社。「めざましどようび」（毎週土曜日あさ6時〜）、「みんなのKEIBA」（毎週日曜15時〜）等を担当していた。結婚した2013年に同局を退社し、フリーとして活動。2014年3月24日に第1子、2018年6月8日に第2子、2020年1月20日に第3子を出産したことを発表した。
◆ホリプロ・ブッキング・エージェンシーとは
ホリプロ・ブッキング・エージェンシーは、大手芸能事務所「ホリプロ」のグループ会社。主に俳優やタレントのマネジメント、およびテレビ・映画・舞台などの公演案件における出演調整業務を担っている。所属タレントには吉田鋼太郎、北大路欣也、風間トオル、高橋ひとみなど実力派の俳優やタレントが多数所属している。（modelpress編集部）
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