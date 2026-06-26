BANDAI SPIRITSは新ブランド「CHANGEARTS」を立ち上げ、12月より販売する。「CHANGEARTS」はキャラクターとアイテムを"変形"に結びつけるというコンセプトの商品。

【新玩具ブランド「CHANGEARTS」(チェンジアーツ)PV】

スタート時の4商品はアニメ「ドラゴンボール」シリーズに登場する「ホイポイカプセル」。設定ではメカや、さらには家までが小さなカプセルに収められ持ち運びができるという未来のアイテムだが、「CHANGEARTS」はカプセル型から様々なメカに変形するギミックが楽しめる。各商品は以下の通り。

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク

12月発売予定

価格:2,200円

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス

12月発売予定

価格:2,200円

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン

2027年1月発売予定

価格:2,200円

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機

2027年1月発売予定

価格:2,200円

(C) バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション