◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

Ｗ杯のような国際大会の場合はディフェンダーは固定するのが通例だが、森保一監督は１次リーグの全３試合で３バックの布陣を変更。この試合はＤＦ瀬古歩夢を先発起用した。森保監督は「組み合わせはその試合のベストで決めている」と説明した。

この日は主将のＤＦ板倉滉の筋肉の異常により、ＤＦ谷口彰悟と緊急交代することになったが、大きな動揺は生まれなかった。指揮官は「前半から戦術的に我慢しながら粘り強く戦ってくれた。いい守備から攻撃ということで先制点を奪えた」とたたえつつ、「そのまま勝ち切れればよかった」と悔しさも見せた。