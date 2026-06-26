◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

今大会初スタメンとなったDF瀬古歩夢（26＝ルアーブル）は途中交代となり、ピッチサイドで森保監督と長くコミュニケーションを取る場面があった。森保監督からは「自分たちが次の試合に向けて100%で臨めるようなリカバリーをしよう」と伝えられたと明かした。

「3ストライカーに、世界のビッククラブでやっている選手たちと対峙できたことは、非常に自分としては楽しい時間になりました」と試合を振り返った。

決勝トーナメント1回戦では強豪ブラジルと対戦する。「タフなゲームになると思いますけど、今の僕たちならいけると思います。いい準備していきたいと思ってます」と意気込み。サポーターに向けて「難しい試合になると思いますけど、ご声援よろしくお願いします」と共闘を呼びかけた。