ボイストレーナー ミニー・P『アンチエイジング・ボイトレ』7・15発売 声から心と体を整える独自メソッド紹介
ボイストレーナーのミニー・P最新刊『心と体、みるみるととのう！アンチエイジング・ボイトレ』（小学館）が、7月15日に発売される。
【写真】のべ5000人以上のシンガーらを指導してきたミニー・P
本書は「声を整えることは、人生を整えること」をテーマに、姿勢、呼吸、発声、表情、脳の働き、心の持ち方までを総合的に解説した一冊。足裏への意識から体幹や姿勢を整える考え方、呼吸と発声を組み合わせた健康維持・アンチエイジングのメソッド、表情筋や舌を動かすことで若々しい印象づくりにつなげる方法、脳と声、言葉の関係などをわかりやすく紹介する。毎日続けられる発声エクササイズも多数収録。プロの歌手や俳優だけでなく、経営者、講師、営業職、医療・介護従事者など、日常的に声を使うすべての人に向けた内容となっている。
また、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授・古井祐司氏との特別対談も収録。予防医療や健康経営の第一人者として知られる古井氏とともに、声・呼吸・姿勢が健康や幸福感にどのような影響をもたらすのか、そしてこれからの時代に求められるウェルネスのあり方について語り合っている。
漫画家・コラムニストの辛酸なめ子氏は本書の帯に「ミニー・Pさんのボイトレは、人に届くだけでなく宇宙に届く声が身につきます ミニー・Pさんと知り合って15 年以上、見た目も声もスタイルも変わらないのが驚異的です」との推薦文を寄稿している。
ミニー・Pは1995年に東京・代官山で音楽スクールを開校。以来30年以上にわたり、のべ5000人以上のシンガー、俳優、アナウンサー、経営者など幅広い層を指導してきた。音楽プロデューサーとしても、郷ひろみ、氷川きよし、クリス・ハート、AISHA、手嶌葵など、さまざまなアーティストへの楽曲提供や音楽制作に携わるほか、ドラマ・映画作品の歌唱指導やコーラスアレンジなども手がけている。
発売記念のトークイベント（有料）は、7月15日（後7：00〜8：30）に東京・代官山 蔦屋書店 2F SHARE LOUNGE イベントスペース（オンライン配信あり）、7月22日後7：00〜8：30）に東京・ジュンク堂書店 池袋本店9F イベントスペースで開催される。
【写真】のべ5000人以上のシンガーらを指導してきたミニー・P
本書は「声を整えることは、人生を整えること」をテーマに、姿勢、呼吸、発声、表情、脳の働き、心の持ち方までを総合的に解説した一冊。足裏への意識から体幹や姿勢を整える考え方、呼吸と発声を組み合わせた健康維持・アンチエイジングのメソッド、表情筋や舌を動かすことで若々しい印象づくりにつなげる方法、脳と声、言葉の関係などをわかりやすく紹介する。毎日続けられる発声エクササイズも多数収録。プロの歌手や俳優だけでなく、経営者、講師、営業職、医療・介護従事者など、日常的に声を使うすべての人に向けた内容となっている。
漫画家・コラムニストの辛酸なめ子氏は本書の帯に「ミニー・Pさんのボイトレは、人に届くだけでなく宇宙に届く声が身につきます ミニー・Pさんと知り合って15 年以上、見た目も声もスタイルも変わらないのが驚異的です」との推薦文を寄稿している。
ミニー・Pは1995年に東京・代官山で音楽スクールを開校。以来30年以上にわたり、のべ5000人以上のシンガー、俳優、アナウンサー、経営者など幅広い層を指導してきた。音楽プロデューサーとしても、郷ひろみ、氷川きよし、クリス・ハート、AISHA、手嶌葵など、さまざまなアーティストへの楽曲提供や音楽制作に携わるほか、ドラマ・映画作品の歌唱指導やコーラスアレンジなども手がけている。
発売記念のトークイベント（有料）は、7月15日（後7：00〜8：30）に東京・代官山 蔦屋書店 2F SHARE LOUNGE イベントスペース（オンライン配信あり）、7月22日後7：00〜8：30）に東京・ジュンク堂書店 池袋本店9F イベントスペースで開催される。