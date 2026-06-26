◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

スウェーデン代表のグラハム・ポッター監督が、日本戦を終え、会見に登場。試合を振り返り、日本代表を称賛するとともに試合結果に満足を示しました。

ポッター監督はこれまでの2戦とスタメンの布陣を変更し、3トップの攻撃的なフォーメーションで日本戦に臨みました。それについては前の2試合では攻撃がうまくいかず「ゴール前にもっとアプローチするため」と明かすと、5バックに変更したことには、日本の「カウンターの脅威に迎え撃つため」と語りました。

スウェーデンは前半からロングボールを多用し、中盤でなかなかボールを保持できず、効果的な攻めができませんでした。ポッター監督はその要因として「(日本の)ハイプレスが卓越していた」と褒める一幕も。

さらに、引き分けという結果についての感想を問われると「日本は非常にいいチーム。タフな対戦相手、チームも素晴らしく、個人としてもすごく才能のあるチームだから、いい試合ができたと思う」と結果に納得の様子を見せました。