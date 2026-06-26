【W杯】スウェーデン監督「日本はタフな相手だった。ドローでよかったと思う」【一問一答】
◇W杯北中米大会1次リーグF組 スウェーデン1―1日本（2026年6月25日 ダラス）
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、スウェーデンは日本と1―1で引き分け、勝ち点4の3位で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。
スウェーデン・ポッター監督の試合後会見での一問一答は以下のとおり。
ーーメンバーを変えた。
「オランダ戦を分析してゴール前にアプローチするように臨んだ」
ーー中盤は突き抜けることができなかった。
「ハイプレスが卓越していた。ターゲットの狙いも素晴らしく、アメージングなパフォーマンスをしていた。最初はもう少しうまくできたと思うが、試合の後半はうまくいったと思う」
ーー安定性、継続性について。
「これまで試合を分析して、いろんな情報が来て、積極的に組織力を意識した。変更しすぎてもよくないが、GK、DFラインは経験が必要。適切なことをしようといつも努力している」
ーー給水タイムにブーイングがあった。
「そのことについてはあまり語らない方がいい」
ーーヒアンがケガをした。
「ビクター（リンデロフ）を後ろに戻す必要があった。ルーカス（ベリバル）は体力があるので彼を入れた。イサクの助けにもなると思った」
ーーこれからの数日はどうしますか？まだ相手が分からない。
「難しいですね。選手も体力を回復させないといけない。大会の面白さかもしれない。大きなチャレンジだと思っている」
ーー昨日は日本のプレーを評価していたが、実際どうだった。
「タフな相手だった。チームとしても素晴らしいし、個人も才能がある」
ーー引き分けという結果になった。
「後半のパフォーマンスは前半より良かったが、引き分けでいいと思う。相手が違えばドローにならなかったかもしれないが、ドローでよかったと思う」