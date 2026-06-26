◇W杯北中米大会1次リーグF組 スウェーデン1―1日本（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、スウェーデンは日本と1―1で引き分け、勝ち点4の3位で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

スウェーデン・ポッター監督の試合後会見での一問一答は以下のとおり。

ーーメンバーを変えた。

「オランダ戦を分析してゴール前にアプローチするように臨んだ」

ーー中盤は突き抜けることができなかった。

「ハイプレスが卓越していた。ターゲットの狙いも素晴らしく、アメージングなパフォーマンスをしていた。最初はもう少しうまくできたと思うが、試合の後半はうまくいったと思う」

ーー安定性、継続性について。

「これまで試合を分析して、いろんな情報が来て、積極的に組織力を意識した。変更しすぎてもよくないが、GK、DFラインは経験が必要。適切なことをしようといつも努力している」

ーー給水タイムにブーイングがあった。

「そのことについてはあまり語らない方がいい」

ーーヒアンがケガをした。

「ビクター（リンデロフ）を後ろに戻す必要があった。ルーカス（ベリバル）は体力があるので彼を入れた。イサクの助けにもなると思った」

ーーこれからの数日はどうしますか？まだ相手が分からない。

「難しいですね。選手も体力を回復させないといけない。大会の面白さかもしれない。大きなチャレンジだと思っている」

ーー昨日は日本のプレーを評価していたが、実際どうだった。

「タフな相手だった。チームとしても素晴らしいし、個人も才能がある」

ーー引き分けという結果になった。

「後半のパフォーマンスは前半より良かったが、引き分けでいいと思う。相手が違えばドローにならなかったかもしれないが、ドローでよかったと思う」