2人の男の子を育てているママが、「これ。2019年。急に思い出して、みんなに見てほしくなった」とThreadsに投稿した、“面白ハプニング”動画が11万を超えるいいねを集め話題です。セミを捕まえてカゴに入れることに必死な次男くんが、虫捕り網で捕まえたのは……！？



【動画】パパがとらえた兄弟の面白ハプニング！

動画が撮影されたのは2019年。当時7歳の長男くんと5歳の次男くんは、パパと虫捕りに出かけていました。次男くんが虫捕り網でセミを捕まえたタイミングで、思い出に残そうとパパが撮影を開始。



まだ小さな体で、柄の部分がとても長い虫捕り網をなんとか脇に抱えながら、捕まえたセミを虫かごに入れようと必死な次男くん。動画には、セミの鳴き声が響き渡ります。



セミを虫かごに入れる瞬間、動画を撮影しているパパも次男くんだけに集中しています…。しかし、突然聞こえてきたのは「なんで？」と困った様子の長男くんの声！「ねぇ、なんで！？つーちゃん（次男くん）なんで！？」と、次男くんを呼ぶ長男くんに驚き、思わずカメラを長男くんに向けるパパ。



まだ虫かごのセミに集中している次男くんは、「だってさぁ〜」と一言。そして、次男くんも長男くんへと視線を変えると……。長男くんの頭には、次男くんが持っていた虫捕り網がすっぽりと覆いかぶさっていました。いつのまにか、次男くんに捕まってしまっていた長男くん……！



まさかの光景に、次男くんは大爆笑！少し困った様子の長男くんも、つられて一緒に笑ってしまいます。奇跡的に、長男くんを捕まえてしまった次男くん。パパの素晴らしいカメラワークも相まって、最高に面白かったと語るママ。2人でほほ笑ましく笑い合う姿で、動画は締められました。



動画を投稿したママ（@chekichekicherry）に話を聞きました。現在は長男くんが中学2年生、次男くんは小学6年生になっています。



――動画撮影当時の2人について教えてください。



「毎日ケンカをしていましたが、とにかく兄は我慢して受け入れるタイプで、弟のわがままに振り回されていました！それでも一緒に遊ぶ、仲のいい兄弟でした！」



――成長した現在の2人、ママから見た関係性は？



「現在は兄が中学生でだいぶお兄さんになり、落ち着いてきたので、ケンカはほぼないです。ただ、たまに弟のわがままにやられています。言ったことが、ころころ変わるので（笑）。



おそらく、兄への『甘え』ですね！兄は、なんだかんだ言いながら受け止めてあげるタイプなので、かなり主導権は弟に握られてますが、弟は兄のことが大好きなんだろうなぁと思います」



――動画の反響について、いかがでしょうか？



「私がギックリ腰で寝たきり中、暇でThreadsを見たり、昔の動画をさかのぼっていて、これ、みんなにも見てほしいなぁ。本当に奇跡で面白いんだよなぁ。と思い『ハプニング映像』として投稿しました。



すると、『爆笑しました！かわいい！』というコメントの他にも、『お兄ちゃん優しい！泣ける！』といったコメントがついていて…。え？あ、これ泣けるの？お兄ちゃん優しいって思うんだ！と驚きました。しかし、言われてみれば確かにそうだよな。網をかけられたら振り払うか怒るよなぁと……。



他の人から見るとそう見えるのかと、改めて兄の優しさ、弟の無邪気さに気付きました！こんなにも反響があるとは思わなかったし、みんな他人の子どものやりとりで泣いてくれて、温かい世界だなぁ、投稿してよかったなぁと、とても感じました！子どもたちも、撮影者のパパも、めちゃくちゃ驚いて喜んでます！」



仲良し兄弟の、ほほ笑ましいハプニングの瞬間に、1000件を超えるコメントが寄せられました。



「今年一番の好きな動画かも（笑）お兄ちゃんが、ちゃんと弟が気付くまで待っているの最高！」

「弟くんの笑い声につられて笑っちゃうんだけど、お兄ちゃんの優しさとかセミの声とか、幸せな情景があいまって涙出てくる」

「絶妙なカメラワークで、オチがばっちり決まってる（笑）」

「兄ちゃんの、『なんで！！なんで！！！』がもうおかしくて、おかしいんだけど、泣いちゃう…」



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）