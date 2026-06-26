マツダ新「MX-5」に注目

マツダのカナダ法人が、小型オープンスポーツカー「MX-5」の2026年モデルを発表しました。同モデルは日本国内で「ロードスター」の名称でも広く親しまれている名車です。今回の最新モデルの仕様公開を受け、ユーザーからもさまざまな反響が集まっています。

MX-5は1989年の初代登場以来、軽量な車体と後輪駆動レイアウトを特徴とし、世界累計生産台数は120万台以上に達しているマツダの代表モデルです。

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現行型は2015年に登場した4代目のND型で、ソフトトップモデルのほか、電動開閉式ハードトップを備えた「RF（リトラクタブル・ファストバック）」が設定されています。

今回の2026年モデルでは装備内容の見直しが行われ、Apple CarPlayやAndroid Autoにワイヤレスで接続できるグレードが増加しました。

カナダでのグレード展開は「GS」「GS-P」「GT」の3種類です。中位グレードのGS-Pにはビルシュタイン製ダンパーやBOSE製9スピーカーなどが備わり、上位グレードのGTにはアダプティブヘッドライト、Alexa連携機能、ポリッシュ仕上げホイールなどが採用されています。

さらにオプションとして、ブレンボ製ブレーキ、BBS製ホイール、RECARO製シートを組み合わせたスポーツパッケージが用意されているほか、RFのGTグレードにはタン内装とブラックルーフを組み合わせた「グランドスポーツパッケージ」も設定されました。

価格はソフトトップモデルが約3万5450カナダドル（日本円で約400万円）から、RFモデルが約4万2450カナダドル（約480万円）からとなっています。

これは2025年モデルと比較して、250カナダドル（約3万円）の値上げとなります。

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今回の発表に対し、ユーザーからは「いつ見てもやっぱりかっこいい」「ちいさなサイズ感がいい」といった外観に関する声が上がっています。

また、装備やデザインに注目する人も多く「上級グレードの装備が魅力的」「タン内装とブラックルーフの組み合わせが上品」といったコメントも見られるなど、進化を遂げた新MX-5の姿に多くの注目が集まっているようです。