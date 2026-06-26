懐かしのフードコートの「醤油ラーメン」を再現してみた！ “材料3種”のスープレシピに「いいよね思い出の味」「部活帰りだと5割増に美味い」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『懐かしのラーメンに挑戦する後輩』という蒸し板かまぼこさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

動画で試行錯誤した結果

「味の素…大さじ1ちょっと 醤油…大さじ1.8ぐらい ラード3cmチューブ お湯…300ml 」

と言うレシピになりました(お好みで増減しよう♪)

投稿者の蒸し板かまぼこさんが、学生時代にスーパーのフードコートでよく食べた「懐かしの醤油ラーメン」の味を再現します。

スープの材料はラードと醤油と味の素。昔偶然見かけたYouTube動画が参考元とのことですが、昔過ぎて元の動画も分量も覚えていないそうです。

そこで味の素は大さじ1、醤油は大さじ1.8、チューブのラード約5cmという分量で作ってみます。

お湯300mlを加えて溶いたら味見。「求めていたフードコートの味に近い」と蒸し板かまぼこさん。しかし旨味が足りなかったので、追い味の素をしました。これでスープのできあがりです。

次は麺を茹でます。麺は細めのものです。

湯切りをしたら、温め直したスープに投入。

メンマと海苔を載せて完成！ 思い出のフードコートの醬油ラーメンです！

スープを飲んだ蒸し板かまぼこさんは、「おおおおおおおお、これだよこれー」と大喜び。醤油のとがりを若干感じつつ、わかりやすい旨味が押し寄せる味わいだとか。ただ少しラードが多いとのこと。3cm分くらいで良かったそうです。

スーパーで最も安かったという細麺も思い出の味にぴったり。今はもうないフードコートの味を満喫した蒸し板かまぼこさんは、麺もスープも完食するのでした。

シンプル材料で作る思い出の味。食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。

視聴者のコメント