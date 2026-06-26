＜速報＞4億円大会は雷雲接近で中断 稲垣那奈子ら上位浮上
＜EARTH MONDAMIN CUP 2日目◇26日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞ツアー史上最高となる総額4億円大会の第2ラウンド。雷雲接近の影響で、午前10時58分から競技が一時中断となっている。
【写真】バンカーの水たまりにボールが…！
トータル5アンダー・首位タイに阿部未悠と川岸史果。1打差3位タイに稲垣那奈子とテレサ・ルー（台湾）、2打差5位タイには菅沼菜々と神谷そらが続いている。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）は2アンダー・7位タイ。連覇を狙う昨季の年間女王・佐久間朱莉は、7ホールを消化してトータル4オーバー・78位タイにつけている。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新！＞大会2日目のリーダーボード
EARTH MONDAMIN CUP 2日目の組み合わせ
稲垣那奈子 プロフィール＆成績
日韓“キューティフル”同組で好発進 菅沼菜々がパク・ヒョンギョンに聞いた「知ってる日本語ある？」の答えに驚愕
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
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