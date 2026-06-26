【W杯2026】本田圭佑の実況にツッコミ殺到「マリオとルイージも喜んでるよ！」→「NHK的にダメですw」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対スウェーデン戦が26日に行われ、1対1の引き分けとなった。前田大然が先制ゴールを決めると、NHK中継ではマリオとルイージの被り物をかぶったサポーターが映し出されると、解説を務めた本田圭佑が「マリオとルイージも喜んでるよ！」と興奮していた。
【写真】本田圭佑もイジった！NHKの中継に登場した「マリオとルイージ」
試合後の振り返り映像でも、NHKはマリオとルイージの被り物をしたサポーターを放送。これにネット上では「マリオとルイージってNHKで言っていいんすか」「本田さん、マリオとルイージはNHK的にダメですw」「そういえばさらっとマリオとルイージって言ってたけどNHKやんな」などとツッコミが殺到している。
なお、日本戦をすべて視聴している小泉進次郎防衛大臣は、自身のXにて「ゴーーーーーーール！！@議員会館。さて、打ち合わせに入ります」と写真を公開。話題となったマリオとルイージの被り物をしたサポーターが映った写真を投稿している。
【写真】本田圭佑もイジった！NHKの中継に登場した「マリオとルイージ」
試合後の振り返り映像でも、NHKはマリオとルイージの被り物をしたサポーターを放送。これにネット上では「マリオとルイージってNHKで言っていいんすか」「本田さん、マリオとルイージはNHK的にダメですw」「そういえばさらっとマリオとルイージって言ってたけどNHKやんな」などとツッコミが殺到している。
なお、日本戦をすべて視聴している小泉進次郎防衛大臣は、自身のXにて「ゴーーーーーーール！！@議員会館。さて、打ち合わせに入ります」と写真を公開。話題となったマリオとルイージの被り物をしたサポーターが映った写真を投稿している。