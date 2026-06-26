◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。1−1で引き分けて勝ち点5のF組2位で突破が決まり、決勝トーナメント1回戦（29日、日本時間30日午前2時キックオフ）でC組1位のブラジルと対戦することを受けてコメントした。

スウェーデン戦の前半に「俺はブラジルとはやりたくない。マジか、ブラジルかってなりますよ」と話し、試合後にブラジルとの激突が決まると「もうやるしかないですね。嫌とか言ってられないですね、決まった以上は」と言いつつ、「僕としてはエグイです」と本音全開。

そして日本のW杯での最高成績が16強であることに触れ、「日本代表としては4試合目に勝った過去はない。次勝たないとベスト16には行けずに今までの記録には並べないんですけど、試合数だけでいうと4試合目にはやっぱり疲労がくるんです」と指摘。「ある意味では次は日本の新記録を懸けて戦うんです」と力を込めた。

そして同局の曽根優アナウンサーに「ブラジル戦、本当に応援したいですね」と振られると「応援しまくりましょう」と応じていた。