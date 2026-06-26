俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月21日、第24話が放送され、軍師・黒田官兵衛の“誕生”が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第24話は「軍師官兵衛！」。有岡城に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける荒木村重（トータス松本）と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を依頼。無駄な血も流れることなく、戦が終わると思われた矢先…という展開。

小一郎と秀吉は播磨を平定。長浜に帰還した。

慶（吉岡里帆）「おかえりなさいませ。長きにわたる播磨攻め、ご苦労さまでございました」

小一郎「与一郎と末（すえ）は息災か」

慶「はい、早くあなたの顔を見たいと申しております」

小一郎「そうか。わしは…変わってはおらぬか」

慶「何があっても、あなたはあなたです。わたくしたちの、大事な旦那様でございます」

第23話（6月14日）で誕生した小一郎と慶の長女の名前は「末」と判明。竹中半兵衛（菅田将暉）も抱いた赤子で、小一郎は「名は何と付けようかのう。半兵衛も考…（えてくれ）」と語っていた。

SNS上には「長女なのに」「長女には珍しいような」「名付け親が半兵衛くんだったとしたら、行く末とか未来の意味を込めたのかな」などの声も上がった。

豊臣秀長の正妻については、ここ2年で一気に研究が進み、制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサーは「クランクイン（昨年6月）してから、秀長と正妻・慈雲院殿の間に実は娘がいたことも分かって、それもストーリーに反映させています」。時代考証を担当する歴史学者・黒田基樹氏は「NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック 豊臣兄弟！ 豊臣秀長とその時代」（NHK出版）の記事で、毛利輝元から進物を贈られた「御末様（おすえさま）」を秀長の娘とみるのが妥当、としている。

次回は28日、第25話「変事の予兆」が放送される。