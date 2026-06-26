「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

試合では前半８分にＭＦ中村敬斗のソックスについて、主審が注意する場面があった。主審が中村にソックスを上げるように指示。上げた中村のソックスはふくらはぎ付近に穴が空いている仕様となっていた。その後、中村はソックスを履き替えられるよう命じられ、一時的にピッチを離れた。

試合後にその場面について問われた日本協会の宮本恒靖会長は「試合前に指摘されたかったものが試合中に指摘され、またもう一度それを試合中に外れろというのはちょっと我々にとっては不利だなと思う」と言及。「どういうアクションを起こせるかはあれですけれど、ちょっと再確認したいなと思います」と話した。

中村本人も試合後「困惑している」と明かした。