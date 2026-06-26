【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1ー1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】爆速抜け出しからの先制弾（実際の映像）

日本代表のFW前田大然が持ち味のスピードを生かした完璧なラインブレイクから先制ゴール。美しい崩しから生まれた一撃に、ファンから歓喜の声が上がった。

日本代表は6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。引き分け以上でノックアウトステージ進出が決まる状況のなか、1ー1のドローで試合を終え、グループ2位でラウンド32進出を決めた。

2シャドーの一角としてスタメン出場した前田大然が、こう着状態だった試合を動かす。56分、右サイドの菅原由勢からのボールを受けた堂安律が、上田綺世とのパス交換から左足でスルーパスを供給した。

すると、DFグスタフ・ラガービエルケの背後を狙って絶妙なタイミングで抜け出した前田がボックス内でボールをコントロール。左足で巧みにトラップして持ち出すと、最後は体勢を崩しながらも右足でゴール左隅へと流し込み、ネットを揺らした。

DAZNで解説を務めた内田篤人氏は「（スウェーデンの）センターバックが引き出された間に入っていきましたね。それほど難しい動きではないですが、タイミングとコンビネーションと狙いどころ。いい攻撃でしたね」と絶賛。SNSでも「美しすぎた！」「完璧な崩しだわ」「大然のスピードが生かされたいい攻撃」「３人の絶妙な距離感から先制！」「大然のトラップがエグすぎやろ」「大然のゴールまでめちゃくちゃ綺麗やった！」「連携も視野も素晴らしい」「お見事です」といった称賛の声が相次いだ。

試合はその後、スウェーデンに追いつかれて1ー1の引き分けに終わったが、日本はこの結果によりグループ2位で決勝トーナメント進出を決定。前田の一撃が、チームを次のステージへと導く大きな価値あるゴールとなった。なお、ラウンド32ではグループCを首位通過したブラジルと対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）