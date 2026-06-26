森保ジャパンが３大会連続の決勝トーナメント進出を決め、王国と激突だ！ 北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦で、日本はスウェーデンと１―１で引き分けた。ＦＷ前田大然（２８＝セルティック）が先制弾を決めるも、警戒していたＦＷアントニー・エランガ（ニューカッスル）にゴールを許した。その結果、日本は決勝トーナメント１回戦（２９日＝同３０日、米国・ヒューストン）で、優勝候補ブラジルとの激突が決まった

日本は序盤から北欧の雄を相手に攻め込む。

まずは前半５分、前田が中盤でボールを奪うと、持ち前のスピードを生かしドリブル突破。ペナルティーエリアに進入

して相手ＤＦに手で弾き飛ばされるも、反則は取られず好機を逸した。同２２分には、中央でクロスに合わせた前田が今度はヘッド。だが惜しくも枠を外れる。

そしてゴールのにおいを漂わせる前田が、ついに均衡を破る。

後半１１分、日本が華麗なパスワークを披露。右サイドのＤＦ菅原由勢（ブレーメン）からＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）にボールが入ると、中央にいたＦＷ上田綺世（フェイエノールト）との素早いワンツーで相手のマークをずらす。そして堂安がゴール前に鋭いスルーパスを送り、最後は猛烈なスピードで抜け出した前田が、右足でゴール左隅へ冷静に決めた。日本の先制点に、スタジアムからは大歓声が沸き起こった。

森保ジャパンの誇る強力攻撃陣が見せた“超絶コンビネーション”に、ＮＨＫで解説を務めたＭＦ本田圭佑（ジュロン）も大興奮。「パスが完璧やったね〜！ ２回連続ワンタッチですよ」と絶賛した。

しかし同１７分に相手の快速ストライカー、エランガに強烈なミドルシュートを決められ、同点に追いつかれてしまった。

その後は両チームが交代カードを切りながら、一進一退の白熱した攻防が繰り広げられる。そして同３０分には、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）に代えてＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が投入され、Ｗ杯５大会連続出場の大記録を達成した。

試合はそのまま終了のホイッスル。日本はＦ組２位となり、Ｃ組１位のブラジルと決勝トーナメント１回戦で対戦することが決まった。本田は「もうやるしかない。次こそジャイアントキリング！ 日本の真骨頂が見られるか」と期待。そして森保一監督は「とにかく勝つ戦いをしたい」と大一番へ力を込めた。