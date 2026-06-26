WILD BLUE・NOA・BMSG TRAINEEら、テレ朝「SUMMER FES」第2弾アーティスト解禁
【モデルプレス＝2026/06/26】7月18日〜8月16日にわたり開催される『SUMMER FES 音楽LIVE』より、出演アーティスト第2弾が発表された。
【写真】大型夏フェスに出演が決定したBMSG研修生
第1弾としてモナキ・Juice=Juice・SUPER★DRAGONらの出演が解禁されていた本ライブ。今回、日替わり音楽ライブの出演者としてWILD BLUE、NOA、PSYCHIC FEVERら人気急上昇中のアーティストが解禁された。（modelpress編集部）
7月19日：WILD BLUE
8月1日：BMSG TRAINEE、MYERA
8月2日：DXTEEN
8月6日：パンダドラゴン
8月8日：NOA
8月12日：PSYCHIC FEVER
8月13日：Ms.OOJA
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【写真】大型夏フェスに出演が決定したBMSG研修生
◆WILD BLUE・NOA・PSYCHIC FEVERら「SUMMER FES 音楽LIVE」
第1弾としてモナキ・Juice=Juice・SUPER★DRAGONらの出演が解禁されていた本ライブ。今回、日替わり音楽ライブの出演者としてWILD BLUE、NOA、PSYCHIC FEVERら人気急上昇中のアーティストが解禁された。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト第2弾
7月19日：WILD BLUE
8月1日：BMSG TRAINEE、MYERA
8月2日：DXTEEN
8月6日：パンダドラゴン
8月8日：NOA
8月12日：PSYCHIC FEVER
8月13日：Ms.OOJA
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