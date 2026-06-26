奄美市名瀬など奄美大島には台風は26日夜最も接近する予想で、この後、さらに風が強まる恐れがあります。

台風の進路です

現在、台風7号は、奄美地方の西の海上を北寄りに進んでいます。

午前9時の実況から風速25メートル以上の暴風域を伴わなくなりました。

風速15メートル以上の強風域の中に奄美地方が入っています。

午前10時の推定では、中心気圧990ヘクトパスカル、最大風速23メートルです。

このあとの進路を見てみますと、26日夜9時には奄美大島付近に27日の明け方にかけて種子島・屋久島地方付近を北上し、27日の午前9時には志布志市の東およそ240キロに進む予想です。

28日には関東の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

雲の様子と気圧配置

1時間前からの雨雲の動きです。

奄美地方付近には、台風の中心を取り囲む雨雲が所々に流れ込んでいます。

薩摩・大隅地方にも断続的に雨雲が流れ込んでいます。

雲の様子と気圧配置をご覧ください。

九州付近には梅雨前線が停滞しています。

前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいることもあって、大気の状態が不安定になっています。

局地的には非常に激しい雨の降るおそれ

この後の雨と風の予想をお昼12時から動かしますと、台風が接近し、奄美地方では昼前から26日夜遅くにかけて非常に強い風が吹きそうです。

局地的には非常に激しい雨の降るおそれもあります。

種子島・屋久島地方には、26日夜遅くから27日の未明にかけて非常に強い風の吹くおそれがあります。

そして、局地的に雨も強まりそうです。

この後の雨・風・波の予想です

27日朝までの24時間に予想される雨の量は県内の多い所で150ミリから180ミリ。

最大瞬間風速は種子島・屋久島地方と奄美地方で35メートル、何かにつかまっていないと立っていられないような非常に強い風が吹くおそれがあります。

現在出ている警報です

暴風警報が奄美地方南部に出ています。

次に波浪警報

奄美地方南部と奄美地方北部に出ています。

暴風うねりを伴った高波に警戒をしてください。

予想天気図

27日朝、9時の予想天気図を見てみますと、台風は遠ざかっていきます。

8号は県内に直接の影響はありません。

大雨や暴風のピークを過ぎていきそうです。

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