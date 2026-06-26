杉浦太陽、口を大きく開けて笑う次女・夢空（ゆめあ）ちゃん公開「表情豊かで可愛すぎる」「パパ大好きが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の杉浦太陽が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。口を大きく開けて笑っている次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを公開した。
【写真】辻ちゃん夫「お口とんがらせてるの可愛い」0歳次女とのキス顔見つめ合い
杉浦は「朝からレギュラーのラジオ収録いってきたよ」「ただいま〜！」とコメント。ベビーウォーカーの中で大きな口を開けて満面の笑顔を見せている夢空ちゃんの姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「こんな笑顔で迎えられたらとろけちゃう」「パパ大好きが溢れてる」「疲れが吹っ飛びそう」「天使」「表情豊かで可愛すぎる」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆杉浦太陽、夢空ちゃんの笑顔ショット公開
杉浦は「朝からレギュラーのラジオ収録いってきたよ」「ただいま〜！」とコメント。ベビーウォーカーの中で大きな口を開けて満面の笑顔を見せている夢空ちゃんの姿を公開した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こんな笑顔で迎えられたらとろけちゃう」「パパ大好きが溢れてる」「疲れが吹っ飛びそう」「天使」「表情豊かで可愛すぎる」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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