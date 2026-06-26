1カラット超えのダイヤで幸せアピール!? 婚約中のカップルに天才シェフが放った“残酷な一言”【ザ・シェフ】

愛する人からのプロポーズと、光り輝く大きなダイヤモンドの婚約指輪。

誰もが羨む幸せを手にしたはずの女性に、天才料理人が突きつけた言葉とは？

名作劇画『ザ・シェフ』第11話「イミテーション①」から、表面的な幸せに隠された「偽り（イミテーション）」について考えさせられるエピソードをご紹介します。

羨望の的！ 1.25カラットの婚約指輪

物語の序盤、主人公の味沢匠が出会ったのは、真悟と民子という婚約中のカップルです。

民子は真悟から贈られた「1.25カラット」という大きなダイヤモンドの婚約指輪を友人に見せびらかし、優越感に浸っていました。

まさに、女性としての幸せの絶頂にいるかのような振る舞いです。

天才シェフが放った冷や水

二人は、偶然知り合った天才シェフ・味沢匠に、自分たちのためのパーティー料理を依頼します。しかし、味沢は依頼を引き受ける条件として、冷酷とも言える言葉を投げかけます。

「そのパーティーが盛大になろうとあなたが決して幸せになるとは思えない」--。

「見栄」の代償は500万円？

味沢の言葉にプライドを傷つけられた民子は、「わかったわ それじゃ500万でいかがです!!」と、当初提示していた30万円から桁違いの報酬を突きつけ、意地を張ってしまいます。

エピソードのタイトルは「イミテーション（偽物）」。

彼女が見せびらかすダイヤの指輪、あるいは二人の関係そのものに、何か決定的な「嘘」が隠されているのでしょうか。

見栄や体裁に囚われた恋愛の危うさを鋭く突く、波乱の予感に満ちた展開です。