通貨オプションボラティリティー　ドル円1週間7%台、161円台で膠着状態

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.68　6.76　7.02　7.27
1MO　7.40　5.79　6.87　6.44
3MO　8.07　5.83　7.19　6.80
6MO　8.41　5.92　7.47　7.06
9MO　8.57　6.05　7.67　7.23
1YR　8.71　6.38　7.94　7.40

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.20　8.52　7.89
1MO　6.95　7.80　7.02
3MO　7.63　8.20　7.16
6MO　8.12　8.60　7.24
9MO　8.41　8.85　7.32
1YR　8.62　9.09　7.46
東京時間10:22現在　参考値

ドル円1週間物は7.6%台、前日とほぼ同水準。日本政府の介入が警戒されるものの、ドル円は161円台で膠着状態が続いている。