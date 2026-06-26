通貨オプションボラティリティー ドル円1週間7%台、161円台で膠着状態
通貨オプションボラティリティー ドル円1週間7%台、161円台で膠着状態
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.68 6.76 7.02 7.27
1MO 7.40 5.79 6.87 6.44
3MO 8.07 5.83 7.19 6.80
6MO 8.41 5.92 7.47 7.06
9MO 8.57 6.05 7.67 7.23
1YR 8.71 6.38 7.94 7.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.20 8.52 7.89
1MO 6.95 7.80 7.02
3MO 7.63 8.20 7.16
6MO 8.12 8.60 7.24
9MO 8.41 8.85 7.32
1YR 8.62 9.09 7.46
東京時間10:22現在 参考値
ドル円1週間物は7.6%台、前日とほぼ同水準。日本政府の介入が警戒されるものの、ドル円は161円台で膠着状態が続いている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.68 6.76 7.02 7.27
1MO 7.40 5.79 6.87 6.44
3MO 8.07 5.83 7.19 6.80
6MO 8.41 5.92 7.47 7.06
9MO 8.57 6.05 7.67 7.23
1YR 8.71 6.38 7.94 7.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.20 8.52 7.89
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3MO 7.63 8.20 7.16
6MO 8.12 8.60 7.24
9MO 8.41 8.85 7.32
1YR 8.62 9.09 7.46
東京時間10:22現在 参考値
ドル円1週間物は7.6%台、前日とほぼ同水準。日本政府の介入が警戒されるものの、ドル円は161円台で膠着状態が続いている。