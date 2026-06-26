◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

ＤＦ菅原由勢は今大会初先発。試合の２日前のミーティングで知り「小さい時から（サッカーを）やってきた中でＷ杯を一つの目標にしていた中で、スタメンと知った時はすごい喜びがありましたけど、それと同時に覚悟も生まれた」と明かした。次戦のブラジル戦に向け「Ｗ杯でブラジルとやれるなんて、この上ない最高の舞台だと思う。１２０％をブラジル相手に出せるように、チーム一丸、日本一丸となって死ぬ気で準備していきたい」と闘志を奮い立たせた。

◆菅原に聞く

―スタメンはいつ知ったのか。

「２日前のミーティングで知らされましたし、今まで自分が小さい時からやってきた中で、Ｗ杯を一つの目標にしていた中で、スタメンと知った時はすごい喜びがありましたけど、それと同時に覚悟も生まれたというか、チームのために結果を出さなきゃいけないって思ってましたし、もちろん勝ちたかったことはありますけど、最低限勝ち点１を取れて次のラウンドに進めたことはポジティブかなと思います」

―どのようなことを考えて今日の試合に挑んだ。

「まずはしっかりゼロで抑えるということ。もちろん失点してしまったところはチームとしての課題もそうですし、僕自身もできることがあったと思いながらも、最低限のタスクはもっともっとやれた可能性はある。攻撃の面ではもっともっとクロスだったりとか、攻撃に関わっていかなきゃいけなかったと思うし、クオリティもまだまだ十分ではなかったと思うので、そこはしっかり反省して次に生かしたいと思います」

―ＤＦラインは途中で板倉の交代もあったが、チーム全体としてマネジメントの部分ではどうだったのか。

「ある程度メンバーを入れ替えたりだとか、ポジションを変えて試合に臨まなきゃいけない選手もいましたけど、総じて言えば、まずは選手がチームのためにやるべきことをやろうとしてたと思うし、球際のところ、デュエルのところをしっかり引かずに正々堂々戦ってたからこそ、この勝ち点１があったと思うし、最後の最後には彩艶のスーパーセーブもあったりだとか、ディフェンスが体を張って守ってたシーンもあるので、難しい試合を勝ち点１を取れたっていうのは、少しはポジティブになってもいい部分もあるとは思います」

―中３日でブラジル戦。意気込みを。

「Ｗ杯でブラジルとやれるなんて、この上ない最高の舞台だと思うので、中３日、全力で最高のリカバリーをして、１２０％をブラジル相手に出せるように、チーム一丸、日本一丸となって死ぬ気で準備していきたいと思います」