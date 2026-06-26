芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が２６日、自身のＸを更新。サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦でスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた日本に言及した。

小柳は試合の前半から「日本代表、良いよ。悪くない。ゴールこそないけど、悪くないよ。相手のカウンターに気を付けて、しっかり護ってカウンター返しだー後半も自信持って攻めよう」とエールを連続ポスト。 主将のＤＦ板倉滉がＤＦ谷口彰悟と交代すると、「板倉選手は違和感かな？どうか大事に至りません様に」と祈った。

日本の先制から６分後、ＦＷエランガのシュートが決まると「あそこから打って来るのよねー。エランガ。ニッポンどんまい 伊東選手投入。伊東選手切り裂いてくれー 頑張れニッポン」とコメント。

試合後は「日本代表ｖｓスウェーデン、１‐１のドロー。互いに１ポイントを重ね、日本代表は２位通過。決勝トーナメント進出おめでとう」とし、「決勝トーナメント初戦はあのブラジルとだ 何でいきなりブラジルとだよー まっ仕方ない。決まった以上はやるっきゃない 私はモロッコよりブラジルとの方が勝因はあると思っています。しっかり体を休めて、完璧な準備をして下さい。我らがニッポン頑張ろう」（原文ママ）と気合を入れていた。