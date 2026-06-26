河合優実、『VOGUE JAPAN』で高校以来のピンクヘア披露 黒川想矢ら新世代と驚きの過去を告白
俳優・河合優実が、7月1日発売のファッション誌『VOGUE JAPAN』8月号（コンデナスト・ジャパン）の表紙とカバーストーリーを飾る。河合はディオールの2026年秋冬キールックを着用し、世界へ活躍の場を広げる新時代のアイコンとして同誌に登場する。
【写真】2028年度朝ドラヒロイン！ショートヘアが似合う河合優実
「新時代の先見者」をテーマにした同号では、俳優デビューからわずか7年で国内外から熱い視線を集める存在へと成長した河合の歩みと原点に迫るロングインタビューを掲載。大自然を背景に、2026-27年秋冬のトレンドであるロマンティックなファッションに身を包み、無防備でコケティッシュなたたずまいを披露している。
インタビューでは、ダンスに打ち込んでいた高校時代や、後のデビューにつながる映画・本との出会いの数々を回想。高校以来だという貴重な「ピンクヘア」姿を見せているほか、人物を演じる上で「苦手な感情はない」と言い切るなど、誠実で力強い役者としての姿勢を語る。
また、同号の特集「カルチャーシーンを牽引する新世代の革新者たち」では、あらゆるシーンで個性を放つ14人の表現者にフォーカス。映画『国宝』などで注目を集める若手実力派俳優・黒川想矢は、中学進学を機に仕事を辞めるつもりだったという驚きの過去を告白。小学校6年生の時に出演した是枝裕和監督の映画『怪物』が転機になったと明かし、「監督に『顔は最後でいい』と言われて。演じるより、感じることが大事なんだと知りました」と自身の映画観を変えた貴重なエピソードを語る。
さらに、祖父・万作、父・萬斎とともに世界各地で公演を重ねる狂言師・野村裕基も登場。「若い層に狂言の魅力を伝えるためには、時代の感覚に敏感でなければと思いますし、こちらからアクションを起こしてアプローチをする必要がある」と、次世代に伝統芸能をつなぐ自らの使命を熱く語る。
【写真】2028年度朝ドラヒロイン！ショートヘアが似合う河合優実
「新時代の先見者」をテーマにした同号では、俳優デビューからわずか7年で国内外から熱い視線を集める存在へと成長した河合の歩みと原点に迫るロングインタビューを掲載。大自然を背景に、2026-27年秋冬のトレンドであるロマンティックなファッションに身を包み、無防備でコケティッシュなたたずまいを披露している。
また、同号の特集「カルチャーシーンを牽引する新世代の革新者たち」では、あらゆるシーンで個性を放つ14人の表現者にフォーカス。映画『国宝』などで注目を集める若手実力派俳優・黒川想矢は、中学進学を機に仕事を辞めるつもりだったという驚きの過去を告白。小学校6年生の時に出演した是枝裕和監督の映画『怪物』が転機になったと明かし、「監督に『顔は最後でいい』と言われて。演じるより、感じることが大事なんだと知りました」と自身の映画観を変えた貴重なエピソードを語る。
さらに、祖父・万作、父・萬斎とともに世界各地で公演を重ねる狂言師・野村裕基も登場。「若い層に狂言の魅力を伝えるためには、時代の感覚に敏感でなければと思いますし、こちらからアクションを起こしてアプローチをする必要がある」と、次世代に伝統芸能をつなぐ自らの使命を熱く語る。