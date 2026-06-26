◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分けて勝ち点を5とし、同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦は29日（同30日）に米ヒューストンで、C組1位のブラジル（同5位）との対戦が決まった。

日本は「王国」ブラジルに過去1勝2分け11敗。昨年10月の親善試合では3―2と逆転勝ちし、記念すべき初勝利を挙げた。前半に2点を先行されながらも後半に反撃。南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決めた。

しかし、今大会のブラジルは上り調子だ。これまで代表では結果が出ていなかったFWビニシウス（Rマドリード）が1次リーグでは3戦連発の計4得点と絶好調。華麗なパスワークで支配する伝統のスタイルではないが、サイドではなく中央寄りでプレーするビニシウスがスピードを生かし、カウンターやスルーパスからゴールへ迫る攻撃は止められない。

また、24日（同25日）のスコットランド戦では34歳のFWネイマール（サントス）が途中出場。左膝前十字じん帯断裂の重傷を負った23年10月以降は代表から遠ざかり、サプライズ復帰した今大会も右ふくらはぎの負傷からのリハビリで1、2戦目は欠場していたが、約2年8カ月、981日ぶりの復活劇にチームの士気は高まった。Rマドリードではビニシウスを指導した名将アンチェロッティ監督も「（スコットランド戦は）これまで最も完成度の高い試合。いよいよここからが本番」とチーム状態に手応えを示している。