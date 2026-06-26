「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。

前日にＡ組３位で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっている韓国はこの日も突破を決めることはできなかった。日本が２点差以上で勝利すれば、Ｆ組３位のスウェーデンより上位となり、突破の確率が高まったが、スウェーデンが勝ち点４に伸ばして、韓国より上位となり、突破を決めた。

今大会は各組３位１２チームのうち上位８チームが決勝トーナメントに進出。日本戦終了時点で各組３位のうち、勝ち点４をもっているスウェーデン、Ｅ組のエクアドル、Ｂ組のボスニア・ヘルツェゴビナの突破が決定。まだ７組が試合を残している中で、韓国は現状試合を終えたチームではＣ組のスコットランドを上回っているだけとなっている。

韓国紙「イルガンスポーツ」は「ホン・ミョンボ号の３２強行きの確率がまた落ちる」と題し、「韓国にとっては雨」と残念がった。「スポーツソウル」も「日本引き分けで韓国の進出確率は６７・９３パーセントに」と「Ｅ組、Ｆ組と韓国が望む結果にならなかった」と嘆いた。Ｅ組ではすでに１位通過を決めていたドイツがエクアドルに不覚をとり、エクアドルが勝ち点４まで伸ばしていた。

６組終了時点での３位チームの順位は次の通り。

○１位スウェーデン（Ｆ） 勝ち点４、得失点０、総得点７

○２位エクアドル（Ｅ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○３位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ） 勝ち点４、得失点-１、総得点５

４位パラグアイ（Ｄ） 勝ち点４、得失点-２、総得点２

※５位クロアチア（Ｌ） 勝ち点３、得失点-１、総得点３

６位韓国（Ａ） 勝ち点３、得失点-１、総得点２

※７位アルジェリア（Ｊ） 勝ち点３、得失点-２、総得点２

８位スコットランド（Ｃ） 勝ち点３、得失点-３、総得点１

※９位カーボベルデ（Ｈ） 勝ち点２、得失点０、総得点２

※１０位ベルギー（Ｇ） 勝ち点２、得失点０、総得点１

※１１位ＤＲコンゴ（Ｋ） 勝ち点１、得失点-１、総得点１

※１２位セネガル（Ｉ） 勝ち点０、得失点-３、総得点３