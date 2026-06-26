長友佑都「ワールドカップ、マンマミーア！」　スウェーデン戦で日本初の5大会連続出場を果たす　「ブラボー！」から4年、再び“長友節”

サッカーFIFAワールドカップ2026のグループF第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分けた。

日本代表は後半11分、裏に抜け出した前田大然選手が右足で先制。だが、17分にスウェーデンのエランガ選手が左足でミドルシュートを決めて、1-1で引き分けた。

後半30分には、39歳の大ベテラン・長友佑都選手が途中出場。頭に白いヘアバンドを巻き、左サイドに入った。

Ｗ杯5大会連続出場は、日本人として初の偉業。

長友選手は試合後のインタビューで「Ｗ杯はマンマミーア！」と一言。「4年間、このために準備していたので、マンマミーア。この興奮はＷ杯でしか味わえない。たくさんの支えがあった」と感謝を口にした。

長友選手は前回2022年のカタール大会で強豪ドイツに勝利した後、「ブラボー！」と叫んで話題となった。再び日本代表の躍動と高揚を体現するユニークな“長友節”で、その熱気を伝えた。

グループFを2位通過した日本は、次の決勝トーナメント1回戦で、29日（日本時間30日）にブラジルと対戦する。