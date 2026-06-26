サンライズ×シャフトでアニメ化「フールナイト」が表紙＆巻頭。ビッグコミックスペリオール」第14号本日発売
【「ビッグコミックスペリオール」第14号】 6月26日発売 価格：510円
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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第14号を6月26日に発売した。価格は510円。
今号の表紙と巻頭カラーは、単行本第13巻が6月30日頃に発売されるディストピアヒューマンドラマ「フールナイト」。サンライズ×シャフトの初タッグによるアニメ化が進行中で、2026年内にNetflixから世界独占公開される。
センターカラーは最新第9巻が6月30日頃に発売となる「劇光仮面」。同じく単行本第15巻が同日に発売となる「永世乙女の戦い方」が巻中カラーで掲載されている。
最高2万円分の金券が抽選で当たる「アンケート＆プレゼント」も実施される。
最新単行本第15集- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) June 25, 2026
6月30日頃発売記念
巻中カラー！
☖『永世乙女の戦い方』
くずしろ 監修：香川愛生女流四段
絶対女王がいなくなった2年後、女流将棋界に現れたのは――
物語はさらなる展開へ！
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