【「ビッグコミックスペリオール」第14号】 6月26日発売 価格：510円

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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第14号を6月26日に発売した。価格は510円。

今号の表紙と巻頭カラーは、単行本第13巻が6月30日頃に発売されるディストピアヒューマンドラマ「フールナイト」。サンライズ×シャフトの初タッグによるアニメ化が進行中で、2026年内にNetflixから世界独占公開される。

センターカラーは最新第9巻が6月30日頃に発売となる「劇光仮面」。同じく単行本第15巻が同日に発売となる「永世乙女の戦い方」が巻中カラーで掲載されている。

最高2万円分の金券が抽選で当たる「アンケート＆プレゼント」も実施される。