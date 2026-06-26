『エガちゃんねる』公式Xは6月26日、お笑い芸人の江頭2:50（60）がFIFAワールドカップ2026の日本対スウェーデン戦を現地で応援する姿を公開した。投稿では、前半終了を伝えながら、テレビ中継などに映っていた場合は知らせてほしいとファンに呼びかけた。江頭は日本代表を応援するため、米ダラスの会場を訪れていた。

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公開された写真では、江頭が金色の全身タイツに日の丸をあしらったハチマキを合わせ、客席からカメラに向かって指を突き出している。背後にはスウェーデンカラーの黄色が目立つ観客席も広がり、すぐ後ろの女性が不審げな表情を浮かべる様子まで含めて、会場の中でひときわ強い存在感を放っている。

【画像】黄金の全身タイツ姿で日本代表を応援する江頭（画像はエガちゃんねる公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「江頭さん！後ろの女性の冷めた目が…」「本田さんがコメントしてましたよ！！！ ブリーフ団がいるんですけどって！！」「エガちゃん、現地のスタッフからマークされてませんか！？」「エガちゃん！ せっかくゴールドのタイツだけどスウェーデンの黄色と混じって目立たないよ！」といった声が寄せられている。