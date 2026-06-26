「マンマミーア」スウェーデン戦で５大会連続出場に長友佑都は感動。ブラジル戦へ「優勝を目指している。どこが相手でも勝つだけ」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ第３戦で、スウェーデンとアメリカのダラス・スタジアムで対戦し、前田大然のゴールで１−１のドローで試合を終え、グループ２位突破を決めた。
１−１で迎えた試合終盤、今大会初出場として送り出されたのが39歳の長友佑都だ。
これでワールドカップ５大会連続出場で、すべてピッチに立った長友は試合後、感慨深く語った。
「マンマミーア」
時間は15分ほどだったが、プレーできる喜びを嚙みしめたようだ。
「４年間、このために準備してきたから。マンマミーア。
この興奮はワールドカップでしか味わえない。仲間も含めてすごく自分を支えてくれたし、たくさんの支えがあってこのピッチに立てたので、４年間、本当にやってきたことは無駄でなかったとみんなに感謝したいです。
（スウェーデン戦では）守備の部分で激しくいくところ、局面、１対１で絶対に負けないところ。魂とエネルギーをチームに注ぎたいと思っていたからやるだけだった」
決勝トーナメント進出を決めた日本は、次はラウンド32でブラジルと対戦する。長友も熱く言葉を続けた。
「優勝を目指している。どこが相手でも勝つだけ。やりますよ僕ら」
今後もチームを盛り立ててくれそうだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
１−１で迎えた試合終盤、今大会初出場として送り出されたのが39歳の長友佑都だ。
これでワールドカップ５大会連続出場で、すべてピッチに立った長友は試合後、感慨深く語った。
時間は15分ほどだったが、プレーできる喜びを嚙みしめたようだ。
「４年間、このために準備してきたから。マンマミーア。
この興奮はワールドカップでしか味わえない。仲間も含めてすごく自分を支えてくれたし、たくさんの支えがあってこのピッチに立てたので、４年間、本当にやってきたことは無駄でなかったとみんなに感謝したいです。
（スウェーデン戦では）守備の部分で激しくいくところ、局面、１対１で絶対に負けないところ。魂とエネルギーをチームに注ぎたいと思っていたからやるだけだった」
決勝トーナメント進出を決めた日本は、次はラウンド32でブラジルと対戦する。長友も熱く言葉を続けた。
「優勝を目指している。どこが相手でも勝つだけ。やりますよ僕ら」
今後もチームを盛り立ててくれそうだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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