開催：2026.6.26

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 6 [レンジャーズ]

MLBの試合が26日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレンジャーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回表、1番 ジョク・ピダーソン 11球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TOR 0-1 TEX

3回表、2番 ワイアット・ラングフォード 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 TOR 0-4 TEX、5番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TOR 0-6 TEX

5回裏、7番 デービス・シュナイダー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 1-6 TEX、8番 マイルズ・ストロー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-6 TEX

9回裏、4番 岡本和真 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-6 TEX

試合は5対6でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで5勝6敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで4勝6敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗15Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.241となっている。

ここまでブルージェイズは39勝42敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位。一方レンジャーズは39勝42敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 11:28:17 更新