開催：2026.6.26

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 5 - 10 [フィリーズ]

MLBの試合が26日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。

1回裏、2番 カーティス・ミード 初球を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-0 PHI、5番 デーレン・リレ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 2-0 PHI、6番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 3-0 PHI、7番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 4-0 PHI

3回裏、6番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-0 PHI

6回表、4番 ブランドン・マーシュ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 WSH 5-2 PHI

7回表、3番 ブライス・ハーパー カウント3-2から押し出しの四球でフィリーズ得点 WSH 5-3 PHI、4番 ブランドン・マーシュ カウント3-0から押し出しの四球でフィリーズ得点 WSH 5-4 PHI、5番 アレク・ボーム 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 WSH 5-5 PHI

9回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 WSH 5-7 PHI、7番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 WSH 5-8 PHI、8番 デレク・ヒル 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 WSH 5-10 PHI

試合は5対10でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのオライオン・カーカリングで、ここまで5勝0敗1S。負け投手はナショナルズのガス・バーランドで、ここまで1勝2敗6S。

ここまでナショナルズは41勝41敗で8.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位。一方フィリーズは45勝36敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 11:28:21 更新