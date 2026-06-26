「我々にとって最も不利で最悪の結果」日本ドローに韓国メディアが落胆するワケ「憎らしい…」【北中米W杯】

日本とスウェーデンが引き分けた結果に韓国メディアが落胆しているようだ。

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『OSEN』が「“何をしても助けにならない憎らしい日本”韓国の32強確率がさらに低下した…日本、スウェーデンと1-1引き分け…32強でブラジルと激突」と題して言及している。

日本代表は6月26日（日本時間）、米テキサス州アーリントンのダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ・グループF第2節でスウェーデンと1-1で引き分けた。

同時刻、オランダがチュニジアを3-1で撃破し、2勝1分でF組1位となった。オランダの決勝トーナメント（32強）の対戦相手はモロッコだ。1勝2分の日本は2位で突破し、ブラジルと対戦する。1勝1分1敗のスウェーデンは組3位で決勝トーナメント進出が確定した。

韓国の決勝トーナメント進出の可能性は日本にかかっていた。日本がスウェーデンに2点差以上で大勝してくれてこそ韓国に有利な状況だった。

ただ、結果的に日本とスウェーデンが引き分けたことで、韓国の決勝トーナメント進出はさらに厳しくなった。スウェーデンは得失点差0で、マイナス1の韓国を上回っている。

試合は予想通り日本が中盤を掌握し、主導権を握った。日本が52%のボール支配率を記録し、パス成功率も90%に達した。

前半途中にはアクシデントもあった。前半37分にスウェーデンのDFイサク・ヒエンが負傷し、ソン・フンミンの元同僚であるMFルーカス・ベリヴァルが投入された。39分には日本もDF板倉滉が下がり、DF谷口彰悟がピッチに立った。

前半は0-0で折り返したが、後半に日本が待望の先制ゴールを決めた。後半11分、MF堂安律から絶妙なパスを受けたFW前田大然が、見事なファーストタッチから右足で流し込んだ。日本が1-0のリードを奪った。

だが、スウェーデンも反撃に出た。後半17分、FWアンソニー・エランガが左足でカーブをかけたシュートがそのままネットを揺らした。スウェーデンが1-1の同点に追いついた。失点後に動揺した日本はスウェーデンの猛攻を受けたが、GK鈴木彩艶のファインセーブで再び危機を脱した。

日本は後半21分にFW伊東純也とFW小川航基、後半30分にはDF渡辺剛と39歳DF長友佑都までピッチに立った。

長友佑都（写真提供＝ロイター／アフロ）

両チームは残された時間、決勝ゴールを奪うために最善を尽くしたが、ゴールは生まれなかった。アディショナルタイムのエランガのシュートも鈴木に阻まれた。

結局、韓国にとって最も不利であり、最悪の結果で試合が終了した。

（記事提供＝OSEN）