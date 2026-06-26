「アジアNo.１の選手だよ！」「やっぱり必要だった！」長友佑都が日本人初の５大会連続Ｗ杯出場！ スウェーデン戦の後半途中からピッチイン。ファン興奮！「カッコ良すぎる」
日本人初となる５大会連続でのワールドカップ出場を果たした。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦。１−１のドローに終わった。
この一戦で、日本はタイスコアで迎えた75分に選手交代を実施。ピッチに送り出されたのは長友佑都だった。39歳のDFは、３−４−２−１の左ウイングバックで起用されると、豊富な運動量で上下動を繰り返せば、積極的な仕掛けからクロスを供給するなど奮闘した。
試合後にはSNS上で、長友のスウェーデン戦でのプレーぶりや記録を称える声などが続々とあがった。
「やっぱり必要だった！」
「長友さん出てきたときの胸の熱さが凄かった」
「頑張ってたね」
「やれてたよな」
「おめでたいな」
「本当にいて良かった！」
「カッコ良すぎる」
「キターーーー！」
「マジで出るやん！」
「アジアNo.１の選手だよ！」
大ベテランが日本サッカー史に新たな１ページを刻んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
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この一戦で、日本はタイスコアで迎えた75分に選手交代を実施。ピッチに送り出されたのは長友佑都だった。39歳のDFは、３−４−２−１の左ウイングバックで起用されると、豊富な運動量で上下動を繰り返せば、積極的な仕掛けからクロスを供給するなど奮闘した。
「やっぱり必要だった！」
「長友さん出てきたときの胸の熱さが凄かった」
「頑張ってたね」
「やれてたよな」
「おめでたいな」
「本当にいて良かった！」
「カッコ良すぎる」
「キターーーー！」
「マジで出るやん！」
「アジアNo.１の選手だよ！」
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