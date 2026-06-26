「選手たちが本当に良い結果を出してくれた」スウェーデンと１−１で引き分けた日本。森保監督は決勝Ｔへ向け決意「タフに粘り強く最後まで戦い抜く」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｆ組）でスウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦した。
56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアントニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分け。この結果、GS２位で決勝トーナメント進出を決めた。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「できたら勝って１位で上がりたかったですけど、選手たちがこれまでの我々の粘り強い戦いを崩さずに勝点１をもぎ取ってくれて、決勝トーナメントに行けるので、自分たちのスタイルを決勝トーナメントでも発揮できればと思っています」と語り、選手たちをこう労った。
「みんながチームとして粘り強く守備しようということを、最後まで切らさずにチームのコンセプトを発揮してくれたと思います。これまでやってきたこと、そしてスウェーデン戦に向けた我々がやろうとすることを選手たちが攻撃の部分でも出してくれて、得点に結びつけてくれました。選手たちが本当に良い結果を出してくれた」
決勝トーナメントのラウンド・オブ32では、ブラジルと相まみえる。指揮官は「とにかく勝つ戦いをしたいと思います。チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くことをサポーターの皆さんと一緒にやり抜きたいと思います」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアントニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分け。この結果、GS２位で決勝トーナメント進出を決めた。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「できたら勝って１位で上がりたかったですけど、選手たちがこれまでの我々の粘り強い戦いを崩さずに勝点１をもぎ取ってくれて、決勝トーナメントに行けるので、自分たちのスタイルを決勝トーナメントでも発揮できればと思っています」と語り、選手たちをこう労った。
「みんながチームとして粘り強く守備しようということを、最後まで切らさずにチームのコンセプトを発揮してくれたと思います。これまでやってきたこと、そしてスウェーデン戦に向けた我々がやろうとすることを選手たちが攻撃の部分でも出してくれて、得点に結びつけてくれました。選手たちが本当に良い結果を出してくれた」
決勝トーナメントのラウンド・オブ32では、ブラジルと相まみえる。指揮官は「とにかく勝つ戦いをしたいと思います。チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くことをサポーターの皆さんと一緒にやり抜きたいと思います」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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