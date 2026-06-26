堺雅人、二宮和也らの撮影に密着！TVerオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』配信決定

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堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李らが出演するドラマ『VIVANT（2026）』のTVer見逃し配信が決定。あわせて、同作の撮影の裏側に迫ったTVerオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』が、『VIVANT（2026）』地上波各話放送終了後に1話ずつ独占配信される。

■『VIVANT-Adventure Log-』では約1年にわたる撮影に密着

『VIVANT-Adventure Log-』では、国内に加え海外でも行われた大規模ロケなど約12ヵ月にわたる撮影に密着。壮大なスケールで撮影された舞台裏の様子を、貴重なメイキング映像とともに届ける。

堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら一堂に会することが貴重なキャストたちの舞台裏での会話や役への想いなど、劇中では見られない素顔が垣間見える内容となっている。

さらに、第1シーズンの蔵出し映像や物語の誕生秘話なども公開。『VIVANT』の世界の全貌を余すことなく味わえる、ここでしか明かされないエピソードが満載だ。

(c)TBS

■番組情報

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン

07/26（日）スタート

毎週日曜 21:00～21:54

TVer『VIVANT-Adventure Log-』

07/26（日）『VIVANT（2026）』初回放送後独占配信

※以降、地上波各話放送終了後に『VIVANT-Adventure Log-』を1話ずつ配信

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合あり

■関連リンク

日曜劇場『VIVANT』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/VIVANT_tbs/

TVer OFFICIAL SITE

https://tver.jp/