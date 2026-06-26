白石麻衣の“肩チラ見え”水色ブラウス姿が美しすぎ！圧倒的な透明感に「可愛すぎる」「天使」「女神様」と絶賛の声殺到

【写真】美デコルテがチラ見え、淡いブルーのオフショルブラウス姿を公開した白石麻衣

白石麻衣が自身のInstagramを更新し、淡いブルーのブラウス姿のショットを公開した。

■イメージモデルを務めるコンタクトレンズの撮影オフショットを公開

白石がコーヒーとチョコレートの絵文字を添えて公開したのは、自身がイメージモデルを務めるコンタクトレンズブランド“feliamo（フェリアモ）”の撮影現場で捉えられたオフショットだ。

写し出されているのは、ネックラインが広めの爽やかな淡いブルーのオフショルブラウスを纏った白石の姿。片方の肩と美デコルテがチラリと見えている姿勢で、自身の手に視線を落としている（1枚目）。続けて、手に花を持ち、瑞々しい微笑を浮かべて撮影に挑むメイキング動画（2枚目）、そして圧倒的な透明感で見る者を圧倒するドアップショット（3枚目）までが並び、ファンの心をとらえて離さない。

SNSには「可愛すぎる」「天使」「女神様」「相変わらず美しく綺麗ですね」と絶賛する声が続々と集まっている。