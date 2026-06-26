BTSジョングクが30枚超のオフショットを一挙公開！グクジンのじゃれ合い＆ジミンの腹筋ちらりに「ジンくんめっちゃいる」「カッコいい」と話題

【写真】舞台裏でもステージでも、仲良くじゃれるBTSジョングク＆ジン①②

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、Instagramストーリーズでワールドツアーのオフショットを多数アップした。

■BTSジョングクがジミンの服をまくり、腹筋がちらり！

JUNG KOOKは30枚超ものステージショットやオフショットを公開。真剣な表情でマイクを握った立ち姿や、目を瞑って熱唱する瞬間、そして客席のファンに向かって優しい笑顔を向ける様子など、ステージの上で生き生きと躍動する自身の姿を多数アップしている。

またステージ上でJIMIN（ジミン）とじゃれ合い、JUNG KOOKがJIMINの服をまくりあげて、JIMINの鍛え抜かれた腹筋がチラリと見えたショットも。JIMINは満面の笑みを浮かべている。さらに最年長のJIN（ジン）とJUNG KOOKが仲良く絡んだショットも多数アップされており、JUNG KOOKがJINに抱きついたり、マイクを近づけてJINが驚いたような表情を見せたり、JINがJUNG KOOKにキックをしたりと、“グクジン”コンビのやりとりが収められた。

SNSでは「ジンヒョン大好きが伝わってくる」「ジンくんめっちゃいるww」「グクジン朝から癒されるわ」「カッコいいグクちゃんがいっぱい」「グク祭り最高」「格好良いグクがいっぱい」「ジミンちゃんの腹筋ありがとう」「たくさん更新嬉しい！」など、大きな反響が起こっている。