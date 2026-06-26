NEWSニューアルバム『KMK』ジャケット＆全収録楽曲を解禁！津田健次郎がナレーションで参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEWSが、16枚目のアルバム『KMK』を7月29日にリリースする。

2028年に迎えるグループ25周年へ向けて始動した新三部作プロジェクト『NEWS 25th ANNIVERSARY TRILOGY WE ARE NEWS』。その第一章となる本作のジャケット写真、そして全収録楽曲の詳細が公開された。

■津田健次郎のナレーション、豪華クリエイター陣に彩られる『KMK』の世界

本作では、声優・俳優の津田健次郎が4編のインタールードでナレーションを担当。「3年前のキミへ」という謎めいたタイトルから始まる物語は、“未来からのメッセージ”をテーマに、アルバム全体をひとつの作品世界へと導いていく。

ジャケットコンセプトは“旅”。初回盤Aではスーツケースを手にした3人、初回盤Bではアンバーな光に包まれる3人の姿を切り取り、全4形態に共通して「KMK」「WE ARE NEWS」「3」「NOT FRAGILE」といったフレーズをステッカー調にデザイン。これまで歩んできた時間と、これから始まる3人のあらたな旅路を想像させるビジュアルとなっている。

楽曲面では、配信中の「KMK」と対をなす、her0ism、MONJOEによるハードなロックナンバー「The boys rock you all!」も登場。miwaが楽曲制作に初参加したサマーソング「サマーサイダー」は小山慶一郎、eill楽曲提供による初恋の切なさを歌ったバラード「恋空」は増田貴久、シティポップにのせて“若者の葛藤”を描写する「TokinoHazama」は加藤シゲアキをフィーチャー。

その他、☆Taku Takahashi（m-flo）をはじめ、ぜったくん、篠原とまとなど、NEWSと縁の深いクリエイター陣＝“Team NEWS”も参加。

さらに、昔話『桃太郎』をモチーフに、語り手・小山慶一郎、鬼・加藤シゲアキ、桃太郎・増田貴久というユニークな構成で描かれる、NEWS 史上屈指の問題作とも言える「オニサンコチラ」もラインナップ。

ハイパーポップ、ロック、バラード、シティポップ、サマーソング、そして物語性のある楽曲まで。25周年へと歩み出したNEWSとTeam NEWSが一緒につくりあげる、あらたな物語がここから始まる。

■アルバム連動の3大プロジェクトも展開

三部作プロジェクトの幕開けとともに、アルバムと連動した3大プロジェクトも始動。初回盤A・初回盤B・通常盤（初回プレス）の3形態購入で応募が可能な『NEWS 大集会 2026 -KMK-』を東京・静岡・神戸のツアー会場にて開催。

また、同3形態の先着購入特典として付属する「WE ARE NEWSメッセージステッカー」にメッセージを書き込み、対象店舗に掲出されるシートに届ける『WE ARE NEWS BOARD』プロジェクト、ファミクラストア オンライン限定盤の特典に同封される特大ステッカー「WE ARE NEWS PIECE」を全国各地のツアー会場に設置されたトラックに自分自身の手で貼り付ける『WE ARE NEWS PIECE』プロジェクトも実施される。

25周年へと歩むNEWSとTeam NEWS。一人ひとりの想いを重ね、ともにあらたな物語を完成させていく。

メイン写真：『KMK』通常盤ジャケット（CD）

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

ALBUM『KMK』

■関連リンク

NEWS OFFICIAL SITE

https://www.elov-label.jp/s/el/artist/J0005?arti=J0005