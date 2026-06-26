11時の日経平均は2444円安の6万9921円、アドテストが791.66円押し下げ 11時の日経平均は2444円安の6万9921円、アドテストが791.66円押し下げ

26日11時現在の日経平均株価は前日比2444.63円（-3.38％）安の6万9921.71円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は881、値下がりは626、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は791.66円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が689.48円、東エレク <8035>が184.04円、ＴＤＫ <6762>が149.34円、キオクシア <285A>が149.24円と続いている。



プラス寄与度トップはルネサス <6723>で、日経平均を12.77円押し上げている。次いで花王 <4452>が9.32円、ダイキン <6367>が7.37円、オリンパス <7733>が5.83円、住友電 <5802>が5.36円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、建設、鉱業、パルプ・紙と続く。値下がり上位には情報・通信、電気機器、非鉄金属が並んでいる。



※11時0分1秒時点



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