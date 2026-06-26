【映画ランキング】マイケル強し、2週連続1位！『黒牢城』『免許返納!?』『魔女宅4K』邦画新作3本が初登場で大健闘
今週(2026年6月19日〜6月21日)の映画動員ランキングは、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く『Michael／マイケル』が週末3日間で興収7億9950万円をあげ、2週連続で首位をキープした。新作は2位『黒牢城』、3位『免許返納!?』、6位『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』の邦画計3本がTOP10入り。今週末の1本に迷っている人は、最新のTOP10をチェックしてみてはいかが。
【画像】2週連続で1位を獲得した『Michael／マイケル』のメインビジュアル
■10位：『プラダを着た悪魔2』(公開日：2026年5月1日)
2006年の大ヒット作から20年ぶりの続編が、先週6位から10位へダウン。それでも公開8週目で累計興収50億円を突破するロングヒットを続けている。報道記者となった元アシスタント・アンドレアが、紙媒体の衰退とSNS台頭の渦中にある古巣のファッション誌「ランウェイ」へ復帰。カリスマ編集長ミランダや同僚エミリーとの再会から、キャリアを重ねた女性のリアルな葛藤が描かれる。前作との連続鑑賞「大ヒット記念イッキ見上映」も全国52劇場で実施中だ。
■9位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』(公開日：2026年6月12日)
赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画に登場する6つ子兄弟を描く人気アニメの実写映画化第2弾が、先週3位から9位へ。定職に就かない6つ子が、人類を「クズ」に変えてしまう陰謀に巻き込まれ、世界を救うべく立ち上がる。おそ松らは「Aぇ! group」の末澤誠也さんら4人と草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんが演じる。入場者特典第2弾として、6つ子のイケメンver.であるアイドルユニット「F6」のライブ映像が本編上映後にあと付けで楽しめる仕掛けがスタートしている(※2026年7月5日(日)まで)。
■8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』(公開日：2026年6月12日)
オーストラリア発の人気アニメ『ブルーイ』の映画館上映企画第2弾が、先週に続いて8位をキープ。特別エピソード「みちしるべ」と、本国の体験型テーマパーク「Bluey's World」で撮影された特別映像を上映する。引っ越しを控えて落ち着かない日々を過ごすヒーラー一家を描き、変化を受け入れることの大切さを伝える物語だ。上映時間は60分で、エピソードの合間にはダンスを楽しむ時間も。子どもの映画館デビューにもおすすめの一作となっている。
■7位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
劇場版『名探偵コナン』第29作が、先週5位から7位へ。公開73日間で興収133.5億円を突破し、シリーズ4年連続の100億円超えという邦画史上初の記録を更新中だ。横浜・みなとみらいを舞台に、最新の白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク「ルシファー」をめぐる史上最速のバトルミステリーが展開する。声優初挑戦の横浜流星さん、畑芽育さんがゲスト声優として参加。監督は『黒鉄の魚影』の演出を手がけた蓮井隆弘さんが務めた。
■6位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』(公開日：2026年6月19日)
1989年公開の宮崎駿監督によるアニメーション映画が、スタジオジブリ監修の4Kデジタルリマスター版として全国のIMAX劇場にて期間限定で上映を開始し、初登場6位にランクイン。原作は角野栄子さんの同名児童文学で、13歳の魔女キキが黒猫のジジとともに海辺の街・コリコで成長していく物語。映像の細部まで鮮明によみがえり、キキの表情やジジのかわいらしい動き、美しい町並みや高揚感あふれる飛行シーンがより一層際立つ。大スクリーンで体感する没入感は格別だ。
■5位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』(公開日：2026年4月24日)
『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のシリーズ第2作が、先週4位から5位に。公開9週目を迎え、国内累計興収は75億円を超えるロングランヒットとなっている。マリオとルイージが新たな相棒ヨッシーと出会い、クッパJr.の野望を阻止するため宇宙を舞台に冒険する物語だ。2026年6月26日(金)からは入場者プレゼント第5弾として、本作で活躍するフォックス・マクラウドのクールなデザインの特製クリアファイルの配布もスタートする。
■4位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(公開日：2026年5月22日)
シリーズ約7年ぶりの劇場長編が、先週2位から4位へ。公開5週目の週末も興収1億7300万円を加え、累計動員167万人、興収27億円を突破した。『ジェダイの帰還』後の銀河を舞台に、フォースを秘めた孤児グローグーを守る賞金稼ぎマンダロリアンの旅を描く。名優シガーニー・ウィーバーさん演じる新キャラ・ウォード大佐も登場。シリーズ映画初の“Filmed For IMAX(R)”による壮大なスケールと圧倒的な没入感が話題を呼んでいる。
■3位：『免許返納!?』(公開日：2026年6月19日)
舘ひろしさんが1994年の映画『免許がない！』で演じた俳優・南条弘役として、再び免許をめぐる騒動に巻き込まれる70歳の映画スターをコミカルに演じるコメディが、初登場3位にランクイン。初日3日間で動員11万4000人、興収1億5200万円を記録した。マネージャー役の西野七瀬さん、南条との出会いで大きく人生が変わっていく青年役の黒川想矢さん、芸能事務所社長役の吉田鋼太郎さん、長年の俳優仲間役の宇崎竜童さんが共演。監督は『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の河合勇人さんが務めた。
■2位：『黒牢城』(公開日：2026年6月19日)
『スパイの妻』『クリーピー 偽りの隣人』などで国内外から高く評価される黒沢清監督が、自身初の時代劇に挑んだミステリー大作が初登場2位を獲得。初日3日間で動員19万6000人、興収2億7400万円を上げた。原作は米澤穂信さんが第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した同名小説。織田信長に反旗を翻し有岡城に立てこもった荒木村重(本木雅弘さん)が、牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛(菅田将暉さん)に協力を仰ぎ、城内で起こる怪事件の謎に挑む。
■1位：『Michael／マイケル』(公開日：2026年6月12日)
アントワン・フークア監督が“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く伝記映画が、週末3日間で動員48万6000人、興収7億9950万円をあげ、2週連続で首位を獲得。累計は興収27億円を突破し、全世界興収でも音楽伝記映画として歴代No.1の記録を更新中だ。主演はマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンさん。マイケルの命日となる2026年6月25日からは全国で応援上映が、翌26日(金)からは洋画史上初となる副音声付上映もスタートする。さらに入場者特典第3弾「スペシャルブックレットvol.2」の配布も控えており、さらなるリピーター獲得の追い風となりそうだ。
今週はマイケルが圧倒的な独走態勢に入る一方、邦画陣も大健闘。本木雅弘さん主演の時代劇ミステリー『黒牢城』が初登場2位、舘ひろしさん主演のコメディ『免許返納!?』、宮崎駿監督の名作4Kリマスター版と、新作邦画3本がそろってトップ10入りを果たした。2026年6月26日(金)には、ハリウッドの大型ヒーローアクション『スーパーガール』が控えており、首位の座をめぐる攻防はさらに加熱しそう。週末は気分に合う1本を選んで、劇場へ足を運んでみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(R),TM & (C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会
(C)2026「免許返納!?」製作委員会
(C)2026 Lucasfilm Ltd.
(C)Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.
(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N.
(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
BLUEY(TM) and character logo(TM) and (C) Ludo Studio. Licensed by BBC Studios Distribution Ltd.
(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026
(C)2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.
■10位：『プラダを着た悪魔2』(公開日：2026年5月1日)
2006年の大ヒット作から20年ぶりの続編が、先週6位から10位へダウン。それでも公開8週目で累計興収50億円を突破するロングヒットを続けている。報道記者となった元アシスタント・アンドレアが、紙媒体の衰退とSNS台頭の渦中にある古巣のファッション誌「ランウェイ」へ復帰。カリスマ編集長ミランダや同僚エミリーとの再会から、キャリアを重ねた女性のリアルな葛藤が描かれる。前作との連続鑑賞「大ヒット記念イッキ見上映」も全国52劇場で実施中だ。
■9位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』(公開日：2026年6月12日)
赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画に登場する6つ子兄弟を描く人気アニメの実写映画化第2弾が、先週3位から9位へ。定職に就かない6つ子が、人類を「クズ」に変えてしまう陰謀に巻き込まれ、世界を救うべく立ち上がる。おそ松らは「Aぇ! group」の末澤誠也さんら4人と草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんが演じる。入場者特典第2弾として、6つ子のイケメンver.であるアイドルユニット「F6」のライブ映像が本編上映後にあと付けで楽しめる仕掛けがスタートしている(※2026年7月5日(日)まで)。
■8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』(公開日：2026年6月12日)
オーストラリア発の人気アニメ『ブルーイ』の映画館上映企画第2弾が、先週に続いて8位をキープ。特別エピソード「みちしるべ」と、本国の体験型テーマパーク「Bluey's World」で撮影された特別映像を上映する。引っ越しを控えて落ち着かない日々を過ごすヒーラー一家を描き、変化を受け入れることの大切さを伝える物語だ。上映時間は60分で、エピソードの合間にはダンスを楽しむ時間も。子どもの映画館デビューにもおすすめの一作となっている。
■7位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
劇場版『名探偵コナン』第29作が、先週5位から7位へ。公開73日間で興収133.5億円を突破し、シリーズ4年連続の100億円超えという邦画史上初の記録を更新中だ。横浜・みなとみらいを舞台に、最新の白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク「ルシファー」をめぐる史上最速のバトルミステリーが展開する。声優初挑戦の横浜流星さん、畑芽育さんがゲスト声優として参加。監督は『黒鉄の魚影』の演出を手がけた蓮井隆弘さんが務めた。
■6位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』(公開日：2026年6月19日)
1989年公開の宮崎駿監督によるアニメーション映画が、スタジオジブリ監修の4Kデジタルリマスター版として全国のIMAX劇場にて期間限定で上映を開始し、初登場6位にランクイン。原作は角野栄子さんの同名児童文学で、13歳の魔女キキが黒猫のジジとともに海辺の街・コリコで成長していく物語。映像の細部まで鮮明によみがえり、キキの表情やジジのかわいらしい動き、美しい町並みや高揚感あふれる飛行シーンがより一層際立つ。大スクリーンで体感する没入感は格別だ。
■5位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』(公開日：2026年4月24日)
『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のシリーズ第2作が、先週4位から5位に。公開9週目を迎え、国内累計興収は75億円を超えるロングランヒットとなっている。マリオとルイージが新たな相棒ヨッシーと出会い、クッパJr.の野望を阻止するため宇宙を舞台に冒険する物語だ。2026年6月26日(金)からは入場者プレゼント第5弾として、本作で活躍するフォックス・マクラウドのクールなデザインの特製クリアファイルの配布もスタートする。
■4位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(公開日：2026年5月22日)
シリーズ約7年ぶりの劇場長編が、先週2位から4位へ。公開5週目の週末も興収1億7300万円を加え、累計動員167万人、興収27億円を突破した。『ジェダイの帰還』後の銀河を舞台に、フォースを秘めた孤児グローグーを守る賞金稼ぎマンダロリアンの旅を描く。名優シガーニー・ウィーバーさん演じる新キャラ・ウォード大佐も登場。シリーズ映画初の“Filmed For IMAX(R)”による壮大なスケールと圧倒的な没入感が話題を呼んでいる。
■3位：『免許返納!?』(公開日：2026年6月19日)
舘ひろしさんが1994年の映画『免許がない！』で演じた俳優・南条弘役として、再び免許をめぐる騒動に巻き込まれる70歳の映画スターをコミカルに演じるコメディが、初登場3位にランクイン。初日3日間で動員11万4000人、興収1億5200万円を記録した。マネージャー役の西野七瀬さん、南条との出会いで大きく人生が変わっていく青年役の黒川想矢さん、芸能事務所社長役の吉田鋼太郎さん、長年の俳優仲間役の宇崎竜童さんが共演。監督は『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の河合勇人さんが務めた。
■2位：『黒牢城』(公開日：2026年6月19日)
『スパイの妻』『クリーピー 偽りの隣人』などで国内外から高く評価される黒沢清監督が、自身初の時代劇に挑んだミステリー大作が初登場2位を獲得。初日3日間で動員19万6000人、興収2億7400万円を上げた。原作は米澤穂信さんが第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した同名小説。織田信長に反旗を翻し有岡城に立てこもった荒木村重(本木雅弘さん)が、牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛(菅田将暉さん)に協力を仰ぎ、城内で起こる怪事件の謎に挑む。
■1位：『Michael／マイケル』(公開日：2026年6月12日)
アントワン・フークア監督が“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く伝記映画が、週末3日間で動員48万6000人、興収7億9950万円をあげ、2週連続で首位を獲得。累計は興収27億円を突破し、全世界興収でも音楽伝記映画として歴代No.1の記録を更新中だ。主演はマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンさん。マイケルの命日となる2026年6月25日からは全国で応援上映が、翌26日(金)からは洋画史上初となる副音声付上映もスタートする。さらに入場者特典第3弾「スペシャルブックレットvol.2」の配布も控えており、さらなるリピーター獲得の追い風となりそうだ。
今週はマイケルが圧倒的な独走態勢に入る一方、邦画陣も大健闘。本木雅弘さん主演の時代劇ミステリー『黒牢城』が初登場2位、舘ひろしさん主演のコメディ『免許返納!?』、宮崎駿監督の名作4Kリマスター版と、新作邦画3本がそろってトップ10入りを果たした。2026年6月26日(金)には、ハリウッドの大型ヒーローアクション『スーパーガール』が控えており、首位の座をめぐる攻防はさらに加熱しそう。週末は気分に合う1本を選んで、劇場へ足を運んでみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(R),TM & (C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会
(C)2026「免許返納!?」製作委員会
(C)2026 Lucasfilm Ltd.
(C)Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.
(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N.
(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
BLUEY(TM) and character logo(TM) and (C) Ludo Studio. Licensed by BBC Studios Distribution Ltd.
(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026
(C)2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.