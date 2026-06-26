日本はスウェーデンとドロー、韓国の決勝T行きを助けられず

サッカーの北中米ワールドカップは25日（日本時間26日）、米テキサス州ダラスで1次リーグF組の最終戦を行い、日本は1-1でスウェーデンと引き分けた。これに悲鳴を上げているのが、他力での決勝トーナメント進出決定を待つ韓国。ただ早くも、次のターゲットに“神頼み”しているようだ。

韓国は24日（同25日）の南アフリカ戦に0-1で敗れA組3位が決定。各組の3位国のうち、成績上位の8か国だけが決勝トーナメントに進出できる。日本がスウェーデンに2点差以上で勝つと、得失点差が「-2」以下となり、成績で「-1」の韓国を下回るところだった。

ただこの願いはかなわず、韓国は各組の3位国中の成績は現在5位。韓国の専門誌「ベストイレブン」は日本の試合後「ドイツもしてくれず、日本もしてくれない…まもなく11時、今度は『頼むぞオーストラリア』祈りすぎて手足がすり減りそうなホン・ミョンボ号」という記事を掲載した。日本に加え、エクアドルに敗れたドイツも韓国の助けにならなかったと伝える内容だ。

さらに、26日の午前11時（韓国時間）に始まるオーストラリアとパラグアイの試合が次の注目になるという。「事実上、この試合の結果がグループDの順位を決定づける。勝利したチームは32強に直行し、敗れたチームは韓国のようにワイルドカード争いに巻き込まれることになる」からだ。

現在両国ともに勝ち点3で、得失点差はオーストラリアが「0」、パラグアイが「-2」。記事は「韓国の立場としては、オーストラリアがパラグアイを1点差以上で下すのが最も理想的なシナリオだ」と伝え「今やドイツでも日本でもなく、『オーストラリア、頼む』と叫ぶ番だ」「ホン・ミョンボ号は、手足がすり減るほど必死に他国の勝利を懇願するしかない境遇となった」と自虐的にまとめている。



（THE ANSWER編集部）