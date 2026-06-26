日本時間30日にブラジル戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。中継したNHKの画面右上に映っていた情報が大きな話題を呼んでいる。

元日本代表の本田圭佑は、この日NHKで解説を務めた。日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

日本はF組2位で決勝T進出。NHKの画面右上には、30日にNHK BSで中継されるブラジル戦について「解説 本田圭佑」と表示されていた。

決勝T1回戦は、民放ではフジテレビ系での中継。本田の解説予定が判明し、X上のファンからは様々な声が上がった。

「よかった。 次はNHK BSで見よう」

「本田の解説がBSならBSで見ようかな」

「我が家BS映らないんだよな〜 本田さんの解説聞けないじゃんかー」

「BSじゃないと本田さんの解説聞けんのか…？」

「ブラジル戦はBSで観ます。 理由？ 本田圭佑さんです！」

本田はオランダ戦はNHK、チュニジア戦は日本テレビで解説を務めた。



（THE ANSWER編集部）