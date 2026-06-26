日本VSスウェーデン終了直後…突然飛びこんだ“W杯最新ニュース”に騒然 NHKの6文字に悲喜こもごも「聞けないじゃん」「ブラジル戦は…」
日本時間30日にブラジル戦
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。中継したNHKの画面右上に映っていた情報が大きな話題を呼んでいる。
元日本代表の本田圭佑は、この日NHKで解説を務めた。日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。
日本はF組2位で決勝T進出。NHKの画面右上には、30日にNHK BSで中継されるブラジル戦について「解説 本田圭佑」と表示されていた。
決勝T1回戦は、民放ではフジテレビ系での中継。本田の解説予定が判明し、X上のファンからは様々な声が上がった。
「よかった。 次はNHK BSで見よう」
「本田の解説がBSならBSで見ようかな」
「我が家BS映らないんだよな〜 本田さんの解説聞けないじゃんかー」
「BSじゃないと本田さんの解説聞けんのか…？」
「ブラジル戦はBSで観ます。 理由？ 本田圭佑さんです！」
本田はオランダ戦はNHK、チュニジア戦は日本テレビで解説を務めた。
（THE ANSWER編集部）