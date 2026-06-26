ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組・日本―スウェーデン戦が米テキサス州ダラスで行われ、1-1で引き分けた。これでグループ2位で決勝トーナメント進出を決めたが、ファンからはレフェリーに対する不満の声も少なくなかった。

前半0-0で折り返した日本は、後半11分に前田大然が先制ゴール。しかしその6分後、アンソニー・エランガにスーパーゴールを決められ、そのまま試合は終了。この裏で行われていたオランダ―チュニジア戦はオランダが3-1で勝利したことにより、オランダが1位、日本が2位に決まった。

この試合はレフェリーの判断に、会場で大きなブーイングが上がるシーンが複数あった。エルサルバドルのイバン・バートン主審のファウル判定に、NHKで解説している本田圭佑も「なんでやねん！」「ないよ、ないない」と強烈ツッコミを入れる場面も。X上のファンからも納得いかない声が相次いだ。

「審判が試合を壊してると思う」

「ちょっと納得できないなあ審判が」

「スウェーデン寄りすぎだろ」

「終始審判のジャッジが謎過ぎた」

「審判に対してもフラストレーション溜まる試合やったな」

決勝トーナメント初戦で、日本はC組1位ブラジルと対戦が決定。オランダはC組2位のモロッコとの対戦になった。仮にブラジルに勝った場合、コートジボワールとI組2位の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）